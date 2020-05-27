Имена Победы: конница Льва Доватора наводила ужас на фашистов

В середине прошлого века, во время самой страшной войны в истории человечества, Ростов-на-Дону стал одним из центров, где проходили ожесточенные сражения. Советские солдаты сражались за каждый километр, ведь понимали: южная столица представляет важное стратегическое значение. Отсюда можно контролировать железнодорожные пути, доставлять грузы по воде и организовать плацдарм для дальнейших сражений.

Так или иначе, война нанесла серьезный удар по донской земле. Жертвами стали миллионы человек. Фашисты стремились как можно быстрее взять Ростов. Однако в этой истории есть место не только для бесконечных трагедий. Война обнажила все самые сильные качества защитников родной земли. Имена некоторых из них теперь носят городские улицы, как вечный памятник героям из прошлого.

Улица Доватора

Лев Михайлович Доватор — советский военный деятель. Родился в 1903 в Белоруссии, а скончался в самом начале Великой Отечественной войны на территории Московской области. Сначала отучился в партийной школе на родине, а затем получил хорошую боевую подготовку, окончив в 1939 военную академию РККА имени М.В.Фрунзе.

Его слава шла впереди него. Он стал настоящей знаменитостью среди военных за невероятный талант ведения боя. В его послужном списке - не одна блестящая операция, в результаты которых солдаты под его началом убивали огромное число гитлеровцев. В 1941 году, когда началась война, Доватор лечился в московском госпитале. Узнав о вторжении Германии, он моментально поехал на фронт и сразу стал принимать самое активное участие в сражениях.

Сначала он показал себя в оборонительных боях на Соловьевской переправе через реку Днепр, а затем ему доверили возглавить Отдельную кавалерийскую группу, сформированную из нескольких кавалерийских полков.

Внезапный прорыв

Под командованием Льва Михайловича крупное конное соединение впервые совершило с 14 августа по 2 сентября 1941 года рейд во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу фашистов. Немцы не ожидали такой наглой и внезапной атаки. Мощным броском советские кавалеристы пробили оборону врага и забрались ему "за пазуху". Все происходящее вызывало у фашистов настоящий ужас!

Красноармейцы под началом Доватора больше 14 дней находились в самом "пекле". Солдаты на лошадях перемещались по болотистым районам Смоленщины. Им удалось уничтожить больше 2500 гитлеровцев, девять танков и свыше 200 немецких машин. Фашисты назначили денежное вознаграждение за голову командира, но их стремлениям не суждено было воплотиться в жизни. Кавалеристы были неуловимы.

Последний день героя

Скончался генерал-майор Доватор в 1941 году недалеко от деревни Палашкино Московской области. Кавалерия ожидала приказа своего командира, пока он самостоятельно изучал местность в бинокль, которую заняли немцы. Как только Лев Михайлович поднялся, его "прошило" очередью из пулемета. Немцы все время следили за ним и искали любую возможность убить ненавистного им советского командира.

В конечном итоге ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В последующем его именем назали улицу в Железнодарожном и Советском районах Ростова-на-Дону.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.