2020-05-29T14:35:04+03:00
Общество

Погода на июнь 2020 года в Ростове-на-Дону: полмесяца дожди с грозами, потом жара до +35

В первый летний месяц жителей южной столицы ждет переменчивая погода: сначала выпадут обильные осадки, а затем город прогреет теплое солнце.
Дадаян Давид
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Погода на июнь 2020 года в Ростове-на-Дону. Фото: "КП"Погода на июнь 2020 года в Ростове-на-Дону. Фото: "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В течение всего следующего месяца преимущественно будет держаться теплая погода. В первые две недели ожидаются постоянные дожди: слабые, но и сильные с грозой, ветром. В целом температура воздуха значительно поднимется и перевалит отметку в 30 градусов. Осадки вероятны только в первые две недели июня, но потом ростовчане редко будут наблюдать тучи на небе.

По данным "Gismeteo" на территории донской столицы и в ее округе в самое ближайшее время установится облачная погода. Буквально две недели небо будет затянуто тучами. Сохранится высокая вероятность осадков. Температуры воздуха будет средней: в начале первой недели - +23, а в конце - +20.

Из прогноза становится очевидно: чем дальше в лето, тем больше влаги. Если 1 июня ожидается небольшой дождь, то уже к 5 числу возможен настоящий ливень с грозой. На ближайших летних выгодных, после затяжного "ненастья", 6 и 7 июня ростовчан ждет два дня передышки: осадки прекратятся, но переменная облачность сохранится. Воздух начнет медленно прогреваться и температура повысится до +25.

Затем снова в дожди и слякоть. С 8 по 14 июня синоптики обещают осадки. Капать с неба будет каждый день в течение всей недели. При этом столбики термометров установятся в районе +22 - +25.

А что на счет ветра? Здесь все также неоднозначно: стихия будет все время менять свою силу. Ростовчане почувствуют порывы от 1 до 12 метров в секунду в зависимости от дня и времени суток. К примеру 5 июня, когда синоптики обещают сильный дождь, скорость ветра достигнет 12 метров в секунду!

14 июня - станет последним днем, когда нужно будет иметь при себе зонтик. Вторая часть месяца - настоящее лето! Тучи рассеются, небо станет чистым и появится долгожданное солнце. С 15 июня температура пойдет на повышение. Сначала + 28, затем сразу + 30 и так далее. В конечном итоге уже к 18 июня термометры будут показывать рекордные +35 градусов!

Такая тенденция сохранится вплоть до конца первого летнего месяца. Можно сделать вывод, что настоящее полноценная жара установится уже ко второй части июня. Но сначала придется немного потерпеть облачность и частые дожди. В любом случае у природы нет плохой погоды, и обильные осадки очень полезны для почвы и всего живого мира над и под ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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