2020-05-25T16:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти полтысячи заболевших: Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Ростовской области

Восемь пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сальский психоневрологический интернат. Фото: ГБУСОН РО "Сальский ПНИ"Сальский психоневрологический интернат. Фото: ГБУСОН РО "Сальский ПНИ"
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Специалисты зафиксировали резкий всплеск заболеваемости смертельно опасной коронавирусной инфекции в сальском психоневрологическом интернате. Как сообщил руководитель регионального пресс-центра для информирования о ситуации по коронавирусу Сергей Тюрин, там количество инфицированных коронавирусом достигло 408 человек.

- В Сальске из диспансера госпитализированы 8 человек. Все остальные находятся в ПНИ под присмотром бригады областных специалистов. У всех легкая или бессимптомная форма, - отметил он.

Руководитель утверждает, что стремительный рост числа выявляемых случаев инфицирования связан с многократным увеличением количества проводимых тестов. Так, в психоневрологическом интернате Сальска провели уже 1098 исследований. Медики получили положительные результаты у 408 человек, 23 из которых - персонал. Всего в Сальком районе выявили - 454 заболевших коронавирусом.

Специалистам предстоит установить причину большого количества заболевших коронавирусом в психоневрологическом интернате Сальска.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе зарегистрировано уже 3727 инфицированных COVID-19. Жителям Дона необходимо соблюдать масочный режим и выполнять рекомендации по профилактике заражения (мыть руки, носить перчатки и маски, откататься от рукопожатий и прочее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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