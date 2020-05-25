2020-05-25T11:48:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону от коронавируса вылечились почти 1300 человек

Но за последние сутки количество новых случаев заражения "ковидом" выросло на 158
Дадаян Давид
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На стационарном лечении - 474 человека. Фото: ООННа стационарном лечении - 474 человека. Фото: ООН
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25 мая стало известно, что в Ростовской области 1281 человек выздоровел от коронавируса. Однако, за минувшие 24 часа врачи выявили еще 158 новых случаев заражения. Всего в регионе уже 3727 человек больны "ковидом". Информацию предоставили в региональном правительстве.

По официальным данным, за последние сутки выздоровели 30 пациентов. Однако количество заболевших продолжает увеличиваться. Среди новых случаев - большинство зафиксировано в Сальском районе, а именно 46. В Ростове-на-Дону - 36, в Белокалитвинском районе - 14, а в Миллеровском - 10.

Стоит отметить, что за весь период пандемии от вируса скончались 34 человека. В тяжелом состоянии находятся 25 пациентов. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В стационарах проходят лечение 474 человека. Под медицинским наблюдением находятся 8726 человек. А всего врачи обследовали больше 35 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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