2020-05-28T14:37:50+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: стали известны сроки переноса экзаменов

Выясняем, когда выпускникам Ростова-на-Дону в 2020 году придется сдавать ЕГЭ
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
У ребят будет еще месяц для того, чтобы получше подготовиться к сдаче.У ребят будет еще месяц для того, чтобы получше подготовиться к сдаче.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: стали известны сроки переноса экзаменов. О том, как в этом году будет проходить Единый государственный экзамен в Ростовской области, рассказал заместитель министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

РЕПЕТИЦИЯ НАЧНЕТСЯ 29 ИЮНЯ

Так, ЕГЭ в этом году стартует в конце июня. Однако два пробных экзамена 29 и 30 июня пройдут без участия выпускников. В эти дни специалисты будут отрабатывать весь технический процесс.

- Все экзаменационные материалы печатаются прямо в аудитории, поэтому необходимо проверить, чтобы техника функционировала исправно, а также разработать порядок действий на случай возникновения нештатных ситуаций, - сообщил Андрей Евгеньевич. - Кроме того, предстоит создать условия и для соблюдения всех санитарных требований при проведении ЕГЭ.

РУССКИЙ И МАТЕМАТИКА - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Известно, что сами экзамены пройдут в регионе с 3 по 25 июля, то есть у ребят будет еще месяц для того, чтобы получше подготовиться к сдаче выпускных школьных экзаменов. При этом их расписание все еще находится на стадии утверждения.

Причина - внесение изменений в действующий закон «Об образовании». Дело в том, что в этом году ЕГЭ по математике и русскому языку, которые в предыдущие годы были необходимы для получения школьного аттестата, впервые не будут обязательными для всех. На этот раз сдавать их придется только тем, кто планирует поступать в вузы.

Но, как только расписание утвердят, оно обязательно появится, в том числе на сайте министерства. Переживать не стоит.

- В нем обязательно будет предусмотрено несколько резервных дат проведения ЕГЭ в августе, чтобы у выпускников были возможности в случае возникновения каких-либо проблем сдать экзамены позднее, - сообщил собеседник.

ВОПРОС С ВЫПУСКНЫМИ ЕЩЕ РЕШАЕТСЯ

К слову, аттестаты в этот раз будут выдавать в индивидуальном порядке. Планируется, что это произойдет 15 июня. Но не исключено, что не только последний звонок, но и выпускной в этом году состоятся в режиме онлайн. Однако формат проведения будет зависеть от эпидемической обстановки, которая сложится на Дону к этому времени.

- Решение о датах выпускных вечеров и формате их проведения будет принято в ближайшее время, - заверил замминистра. - Большинство выпускников, и мы вместе с ними, надеются и верят, что эпидемическая обстановка позволит организовать их в привычном виде, но пока об этом говорить рано.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Ростовской области же перевалило за четыре тысячи человек. Однако индекс распространения инфекции - ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
В Ростовской области проведено уже более 110 тысяч тестов на коронавирус
В Ростовской области завершается весенняя посевная
Ростовчане чаще других становятся жертвами клещей
Полицейский из Ростовской области отправился в колонию строгого режима
В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области пропал 35-летний мужчина
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону