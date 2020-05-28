ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону: стали известны сроки переноса экзаменов. О том, как в этом году будет проходить Единый государственный экзамен в Ростовской области, рассказал заместитель министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

РЕПЕТИЦИЯ НАЧНЕТСЯ 29 ИЮНЯ

Так, ЕГЭ в этом году стартует в конце июня. Однако два пробных экзамена 29 и 30 июня пройдут без участия выпускников. В эти дни специалисты будут отрабатывать весь технический процесс.

- Все экзаменационные материалы печатаются прямо в аудитории, поэтому необходимо проверить, чтобы техника функционировала исправно, а также разработать порядок действий на случай возникновения нештатных ситуаций, - сообщил Андрей Евгеньевич. - Кроме того, предстоит создать условия и для соблюдения всех санитарных требований при проведении ЕГЭ.

РУССКИЙ И МАТЕМАТИКА - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Известно, что сами экзамены пройдут в регионе с 3 по 25 июля, то есть у ребят будет еще месяц для того, чтобы получше подготовиться к сдаче выпускных школьных экзаменов. При этом их расписание все еще находится на стадии утверждения.

Причина - внесение изменений в действующий закон «Об образовании». Дело в том, что в этом году ЕГЭ по математике и русскому языку, которые в предыдущие годы были необходимы для получения школьного аттестата, впервые не будут обязательными для всех. На этот раз сдавать их придется только тем, кто планирует поступать в вузы.

Но, как только расписание утвердят, оно обязательно появится, в том числе на сайте министерства. Переживать не стоит.

- В нем обязательно будет предусмотрено несколько резервных дат проведения ЕГЭ в августе, чтобы у выпускников были возможности в случае возникновения каких-либо проблем сдать экзамены позднее, - сообщил собеседник.

ВОПРОС С ВЫПУСКНЫМИ ЕЩЕ РЕШАЕТСЯ

К слову, аттестаты в этот раз будут выдавать в индивидуальном порядке. Планируется, что это произойдет 15 июня. Но не исключено, что не только последний звонок, но и выпускной в этом году состоятся в режиме онлайн. Однако формат проведения будет зависеть от эпидемической обстановки, которая сложится на Дону к этому времени.

- Решение о датах выпускных вечеров и формате их проведения будет принято в ближайшее время, - заверил замминистра. - Большинство выпускников, и мы вместе с ними, надеются и верят, что эпидемическая обстановка позволит организовать их в привычном виде, но пока об этом говорить рано.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Ростовской области же перевалило за четыре тысячи человек. Однако индекс распространения инфекции - ниже нормы.