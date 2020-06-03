"Мы потеряем до 40% клиентов": рестораторы рассказали, как будут работать в "ковидных" ограничениях

В эфире радио "Комсомольская правда" представители различных сетей общепита поделились мнениями о работе заведений в условиях новых "ковидных" ограничений. Многие считают, что соблюдение мер предосторожности нанесет серьезный удар по бизнесу, а другие вообще прогнозирует закрытие многих заведений. Как быть предпринимателям? Есть ли смысл открываться, как только региональные власти дадут зеленый свет?

В новых рекомендациях Роспотребнадзора помещения с посетителям могут не обрабатываться бактерицидными лампами. Это правило придется соблюдать только в местах с постоянным присутствием работников. Из документов исчезло требование открываться сначала только кафе с площадью не больше 50 квадратных метров.

Кроме того, руководству заведений общественного питания теперь придется расставить столы дальше, чем планировалось — «с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра». Без изменений остался пункт о наличии необходимых антисептиков, масок, перчаток, а также о необходимости мерить температуру сотрудникам. Важно, что пока в документах нет никаких дат и требований к эпидобстановке для открытия общепита.

Директор по маркетингу сети ресторанов "Сапоро-Итальяно" Анна Какоткина призналась, что нормы, которые диктуют региональные власти, нанесут серьезный удар по многим заведениям.

- Насколько эти ограничения позволяют нам выгодно работать - очень большой вопрос. Существует определенный расчет на посадочные места, рестораны не могут работать в убыток. На мой взгляд, для некоторых заведений нашей сети, условия очень жесткие, - прокомментировала Анна Какоткина.

Аркадий Подоляко - исполнительный директор управляющие компании "РестПрофи" считает, что новые ограничения изменят работу заведений. Для каждого нужна будет своя стратегия.

- Требования постоянно меняются и постоянно ужесточаются. Из-за социальной дистанции, которую необходимо соблюдать, мы потеряем до 40% посадочных мест. Кроме этого, за последний месяц продукты подорожали на 20-30%, но мы не поднимаем "ценник". Будем брать издержки на себя, планируем изменять меню. Некоторые блюда могут стать более сытными, другие наоборот - легкими. В общем, будем думать, как перестроиться, - отметил Аркадий Подоляко.

Есть мнение, что многим ресторанам и кафе вообще придется начинать все заново, то есть раскручивать бизнес "с нуля".

- Наше заведение готово, потому что у нас и так немного столиков. Мы можем сделать и два метра дистанцию между ними. Постоянно проверяем сотрудников. Надеемся, что летом, когда мы откроемся, поток туристов исправит ситуацию и мы выйдет из кризиса быстрее. Нужно понимать, что два месяца люди сидели без работы и многие не будут тратить деньги на кафе и рестораны. Половина заведений уже закрывается - бизнес начинает заново, - высказалась в эфире радио "КП-Ростов" директор сети пиццерий "Помидоро" Евгения Семенова.

Гастрономический эксперт, соучредитель агентства гастрономических приключений "Сыр, вино и джаз" Алексей Матвиенко рассказал, кто первым "поднимет голову" после долгожданного открытия.

- Большое значение имеет, когда откроют заведения, потому что каждый день - это убытки. Важно понимать сегменты: премиум и бюджетные заведения конечно восстановятся первыми. Здесь все просто: недорогие кафе пользуется большой популярностью в любых ситуациях, а премиум рестораны продолжат посещать те, кто не почувствовал на себе кризис, - отметил Алексей Матвиенко.

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