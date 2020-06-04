Коронавирус в Ростове, новости на 4 июня: еще три человека скончались от инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 июня 2020 года: за последние сутки скончались еще три человека в результате заражения. Врачи выявили 184 новых случаев инфицирования "ковидом". Всего в регионе болеют уже 5557 человек. По данным донского правительства, за минувшие 24 часа выздоровели 99 пациентов, а всего - 2049.

По официальной информации, одна из умерших - это 79-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Другой - 80-летний мужчина, у которого также диагностировали хронические заболевания. Еще один - это 61-летний мужчина с хроническим заболеванием легких. Оба мужчины поздно обратились за медицинской помощью, что могло стать причиной летального исхода.

Таким образом, за все время пандемии от "ковида" скончались уже 43 человека. На данный момент под медицинским наблюдением находится больше девяти тысяч человек. Врачи обследовали почти 41 тысячу жителей.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 4513 тестов на коронавирусную инфекцию.