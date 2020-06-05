День России в Ростове-на-Дону, 12 июня 2020 года: куда пойти, расписание мероприятий

День России в Ростове-на-Дону, 12 июня 2020 года: приближается большой праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации. Этот день будет нерабочим, людям наверняка захочется выйти на улице и насладиться теплой летней погодой. Фактически режим самоизоляции все еще сохраняется в донском регионе. Именно поэтому ростовские власти подготовили для жителей массу развлечений, которые пройдут в режиме онлайн.

В социальных сетях (Инстаграмм, ВК, ФС) парка культуры и отдыха 1 мая с 11:00 стартуют различные мероприятия. Сначала пройдет Флешмоб «Флаги России. 12 июня», затем Мастер класс по изобразительному искусству “Волшебство кистью”, а после в интернете сотрудники парка опубликуют познавательный текст на тему истории праздника “Дня России”. В это же время прозвучит гимн Российской Федерации. А в 13:00 начнется Флешмоб с хештегом #ОКНАРОССИИ.

В "Инстаграмме" детского парка имена В. Черевичкина с 12:00 начнется акция «Гимн России». Жителей города предлагают присоединиться к общегородскому исполнению гимна нашей страны. Если вы хотите, чтобы ваша фотография попала в ленту "Инстаграмма" парка, вам необходимо прислать снимки на почту.

На странице сайта парка имени Октября тоже пройдет ряд онлайн мероприятий. С 5 июня каждый день будут публиковать коллажи из стихов о России, Родине, а также слова Гимна РФ. Кроме этого будут размещаться аудио файлов "Песни России" и «Дети поют о России».

В социальных сетях (Инстаграмм, ВК) парка имена Н. Островского ростовчан ждет насыщенная программа.

В 11:00 - Мероприятия, посвящённые празднованию Дня России;

В 11:30 - «Славлю символы России!» - рассказ о празднике и символах России;

С 12:00 - пройдет флешмоб под хештегом "ОКНАРоссии". Все желающие делают рисунок с поздравлениями с Днем России и приклеивают его на окно, а затем фотографируют и выкладывают в соцсети.

С 13:00 - общероссийское исполнение гимн. Все желающие со своих балконов или у окон своих домов жители смогут спеть гимн России;

С 13:30 - творческий мастер-класс «Мой дом – Россия!», затем час интересной информации «Широка страна моя родная!», а после праздничный концерт «Россия – моя страна!»

В социальных сетях (ФС, ВК, Инстаграмм) парке имени Горького:

В 10:00 - пройдет мастер-класс по рисованию «Березовая роща»;

В 13:00 - присоединится к флешмобу #ОКНАРОССИИ, в 16:00 проведет викторину «Моя Россия»;

В 18:00 - завершит программу праздничным онлайн-концертом «Тебе, Россия, посвящаем!».

В парке "Дружба" также запланировала насыщенная программа. В социальных сетях (ОК, ВК и ФС) все начнется с раннего утра.

С 10:00 - международная акция #Russia1Love (поздравления из других стран).

С 12:00 - праздничный видеопроект под хештегами #ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ РОССИИ.

с 14:00 - флешмоб #ОКНА РОССИИ

с 16:00 - исполнение гимна России и литературно-музыкальная видео композиции "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!".

На тему предстоящего праздника высказался и глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он призвал всех ростовчан принимать активное участие в запланированных мероприятиях.

- Парки донской столицы ежегодно в День России организуют ряд ярких масштабных мероприятий. В этом году в связи с пандемией они перенесли празднование на свои онлайн-площадки. Призываю ростовчан принять активное участие в акциях, приуроченных к 12 июня. Нам важно в такое непростое для всех время объединиться в этот праздничный день, символизирующий любовь и уважение к Родине! - отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.