2020-06-11T16:15:27+03:00
Общество

Приказывает пить пиво, избивает и ломает мебель: как семья из Таганрога много лет уживается с полтергейстом

Аномальное явление под именем Затан терроризирует жителей квартиры: не разрешает приводить в гости "чужих", склоняет хозяев к алкоголизму и отправлять "гадости" на телефон.
Дадаян Давид
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Полтергейст живет в квартире рядовой семьи из Таганрога.Полтергейст живет в квартире рядовой семьи из Таганрога.
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Вот уже много лет в самой обычной таганрогской квартире происходят по-истине аномальные явления. По-крайней мере, так считают ее жители. По версии всех, кто переступает порог их жилища, там живет некая сущность, которая не стесняется заявлять о себе. Многие исследователи подобных "чудес", в том числе руководитель Томского экологического центра «Биолон» Виктор Фефелов считают, что в квартире поселился полтергейст. Он нападает на своих "соседей" по квадратным метрам, избивает их, ломает мебель и бросается едой. Кто он? Зачем пришел и как прогнать его? Попробуем разобраться...

По словам независимого журналиста Виктора Фефелова, который лично пришел к нам в редакцию и рассказала эту историю, речь идет о неком приведении. Оно, как и многие другие, называет себя по имени - Затан. Полтергейст в лучших традициях таких же сущностей всячески безобразничал. Он поселился в трехкомнатной квартире панельного дома на восьмом этаже, где живет Надежда вместе со своим мужем Дмитрием. Неподалеку дочь Надежды - Валентина.

Они рассказали, что Затан периодически заливает их квартиру водой, когда все краны закрыты, отправляет странные СМС сообщения, отдает еще более непонятные приказы и оставляет записки с угрозами. Чтобы разобраться в этом и понять, насколько это правда, к ним домой отправился исследователь подобных явлений Виктор Фефелов.

Невероятно, но факт?

По приезду в квартире сразу стали происходить необычные события. Сначала стол, за который хозяйка Надежда посадила Виктора, начал подпрыгивать не несколько сантиметров в воздух. Он "скакал" так несколько секунд, а посуда, расставленная на столе даже не пошевелилась. Виктор моментально достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть явление, но как только техника была готов к съемке, стол "успокоился". Наблюдавшие за ним Надежда и ее дочь сказали, что такое происходит постоянно и они уже ничему не удивляются. Иногда стол переворачивается, иногда "ездит" по квартире, а иногда приклеивается к полу так, чтобы его не могут сдвинуть два взрослых человека.

Чуть позже с работы домой вернулся муж Дмитрий. Он, по словам всех членов семьи, главный объект нападок для полтергейста. Отдельное внимание нужно уделить любимому занятию Затана - перепискам. Он регулярно отправляет СМС-ки с одного телефона на другой, в которых заставляет Надежду и Дмитрия делать странные вещи.

Сообщения от Затана. Фото: В. Фефелов.

Сообщения от Затана. Фото: В. Фефелов.

К примеру, на кухонном столе лежит два смартфона. В какой-то момент один из них начинает звонить, и все понимают, что вызов идет с устройства, которое лежит рядом. Владелец поднимает трубку, но слышит только гудки. В этот момент на экране высвечивается сообщение. Как правило, в этих посланиях Затан оскорбляет хозяев квартиры, ругается и заставляет покупать алкоголь. Если его воля не будет исполнена, через некоторые время в квартире начинается настоящий погром: летают вещи, переворачивается мебель, пропадают деньги из кошельков. Дмитрий получает мощные удары по телу, от которых остаются синяки.

"Невидимая" кувалда

Однажды, по рассказам Надежды, ее муж проснулся от сильной боли. Она увидела, что на стопе у него появились две глубокие раны, из которых идет кровь. Когда она перевязала ему ногу, Дмитрий рассказал, что ему приснилась красная змея, которая и укусила его.

Когда к ним в квартиру приходит муж Валентины, начинается самое ужасное. За такие встречи Затан жестоко наказывает Дмитрия. Фефелов попросил пригласить "нежеланного" гостя, чтобы своими глазами увидеть, что может произойти. Хозяева в неохотой согласились и вскоре пожалели об этом...

Ровно за секунду до того, как в дверь постучал их зять, Дмитрий получил сильнейший удар по голове и без чувств рухнул на пол. Надежда сразу подбежала к нему, чтобы привести его в чувства, но не помогала даже салфетка, пропитанная нашатырем. Позже он все-таки очнулся, но как обычно, с частичной потерей памяти. К тому времени уже стемнело и Фефелов покинул их квартиру.

Последствия нападения полтергейста на Дмитрия. Фото: В. Фефелов.

Последствия нападения полтергейста на Дмитрия. Фото: В. Фефелов.

Пока его не было супруга раздела мужа и уложила спать. Вскоре она обнаружила, что Дмитрий, как ни в чем не бывало, стоит в дверном проем, одетый в пальто. На вопрос: "Где ты был?" Дмитрий пожал плечами и не смог ничего ответить...

Так и живет обыкновенная таганрогская семья в необыкновенной квартире. Все попытки прогнать приведение не увенчались успехом. Были и священники, и экстрасенсы - все без толку. Кажется, хозяева уже потеряли надежду избавить от Затана. Они пытаются уживаться с буйным соседом, "проглатывая" все его выходки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Приказывает пить пиво, избивает и ломает мебель: как семья из Таганрога много лет уживается с полтергейстом
Аномальное явление под именем Затан терроризирует жителей квартиры: не разрешает приводить в гости "чужих", склоняет хозяев к алкоголизму и отправлять "гадости" на телефон.
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