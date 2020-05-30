2020-05-30T15:20:45+03:00
Политика

Тесты, интернет, законы: как парламент готовится к новому заседанию ЗС РО

В условиях пандемии меры личной безопасности буду повышены
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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В конференц-зал пустят не всех депутатов донского Заксобрания, часть из них будет работать из дома. Фото: zsro.ruВ конференц-зал пустят не всех депутатов донского Заксобрания, часть из них будет работать из дома. Фото: zsro.ru
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Намеченное на 10 июня 21-ое очередное заседание Законодательного собрания Ростовской области состоится в частичном онлайн-режиме. Приоритет в работе парламентариев будет отдан формату видео-конференц-связи, что поможет максимально обезопасить участников сессии, среди которых будут депутаты ЗС РО, представители регионального правительства, а также различных областных министерств и ведомств.

Напомним, что нормативные изменения, позволяющие провести полноценное онлайн-заседание парламента, были приняты депутатами на апрельском заседании Заксобрания.

Согласно распоряжению, подписанного спикером донского парламента Александром Ищенко, заседания профильных комитетов, а вместе с ними совета и фракций ЗС РО по заявленным вопросам повестки тоже пройдут в безопасном дистанционном режиме.

Кроме того, те из народных избранников, кто все-таки будет присутствовать в зале физически, а не с помощью информационных технологий, пройдут обязательное тестирование накануне заседания. Без медицинского допуска входа никому не будет.

- Размещение депутатов Законодательного собрания Дона и других лиц, присутствующих на заседании в конференц-зале, пройдет с учетом социальной дистанции. Перед началом заседания также будет проведена тщательная дезинфекция оборудования, дверных ручек и поверхностей в конференц-зале. Всем присутствующим на заседании в обязательном порядке будет произведена выдача лицевых масок, - сообщил Александр Ищенко.

Александр Ищенко рассказал, какие меры безопасности будут использоваться на предстоящем заседании. Фото: zsro.ru

Александр Ищенко рассказал, какие меры безопасности будут использоваться на предстоящем заседании. Фото: zsro.ru

При этом он пояснил, что депутатам старше 65 лет придется остаться дома. Принимать участие в парламентской сессии они смогут исключительно с помощью интернета. Впрочем, председатель Заксобрания заверил, что технология онлайн-заседания уже успешно отработана на практике, никаких проблем с полноценным погружением в коллективную работу у парламентариев, оставшихся вне зала, совершенно точно не будет.

Ранее председатель регионального Заксобрания обращал внимание на то, что донским депутатам всех уровней ни в коем случае нельзя допустить ситуации, при которой у жителей области исчезла бы прямая возможность обратиться к своим представителям. Для этого нужно использовать все доступные дистанционные каналы связи с избирателями.

- Нам важно сохранять постоянный диалог с гражданами. Нужно понимать, что сегодня люди по объективным и понятным причинам не могут прийти со своей проблемой ни в районное собрание, ни в городскую думу на прием к депутату. Однако есть возможность позвонить по телефону, выйти в интернет и обратиться через социальные сети. Нам важно, чтобы каждый депутат обязательно использовал в своей работе эти способы дистанционного общения с избирателями, - подчеркнул спикер донского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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