Выплата на ребенка от 3 до 16 лет 2020 в Ростове-на-Дону: когда получать деньги. Об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Известно, что 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет уже получили 275 тысяч (!) донских семей, а деньги выплачены на 386,5 тысячи детей. Речь идет о заявлениях, которые родители подали включительно до 25 мая этого года. Сообщается, что на счета кредитных учреждений для них были перечислены 3,8 млрд. рублей. И, как результат, эти папы-мамы получат по десять тысяч на каждого ребенка.

Уже известно, что львиная доля донских семей - и это более 99 процентов - обратились за выплатой через портал Госуслуг. При этом заявления, которые еще можно подать вплоть до 1 октября текущего года, продолжают поступать.

Те же, кто заполнил запрос с 26 мая, будут получать деньги в течение восьми рабочих дней.

- Для избежания ошибок при подаче заявлений родителям следует внимательно указывать все сведения, особенно реквизиты банковского счета, - сообщили в ведомстве. - Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем были неверно указаны какие-то данные, то необходимо дождаться решения по заявлению. И только после этого подавать новое с корректной информацией. Если же семья указала в заявлении не всех детей, на которых полагается выплата, то нужно получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно заявление на других детей.

А вот если заявление подает опекун, либо если у детей свидетельство о рождении иностранного государства, то в таких случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр (МФЦ). Правда, из-за режима самоизоляции, который до сих пор действует в Ростовской области и те, и другие работают только по предварительной записи.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Пенсионного фонда Ростовской области: 8 (863) 306-10-20.

Единый многоканальный справочный телефон МФЦ Ростова-на-Дону: +7 (863) 282-55-55.

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Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также каких-либо (подробности)