Владимир Путин отправил воздушный поцелуй ребенку из Ростовской области
В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин во время онлайн-конференции, посвященной Международному дню защиты детей, пообщался с многодетными семьями из разных регионов России.
Особого привета от главы государства удостоился трехлетний мальчик из многодетной семьи Калмыковых, которая проживает в Ростовской области. Семейная пара воспитывает 11 детей.
Во время беседы настойчивость проявил трёхлетний Василий. Родители попросили его сидеть тихо, но Владимир Путин сказал: «Пускай поговорит». Общительный малыш смог обменяться с руководителем словами «Привет».
Президент России поинтересовался у отца мальчика, будет ли в этом году мед. Во время ответа главы семьи, он послал воздушный поцелуй маленькому и непоседливому Василию. Поступок Владимира Путина удивил участников онлайн-конференции.
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ИСТОЧНИК KP.RU