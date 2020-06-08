Появилось видео с места жестокого убийства двух рыбаков в Ростовской области

Следственный Комитет России опубликовал видео с места двойного убийства в Ростовской области. Мужчина расстрелял двух рыбаков из-за того, что они попросили его вести себя потише и не пугать рыбу. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", злоумышленник вел себя очень шумно, нецензурно и громко выражался.

Простить такое замечание дончанин не смог. Он спешно приехал домой, взял охотничье ружье, вернулся на реку Кагальник недалеко от села Новобатайск и расстрелял мужчин. Жертвы не могли выжить после такого ранения, ведь убийца в двух случаях целился прямо в голову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/783807" frameborder="0"></iframe> Видео с места преступления.

34-летний подозреваемый попытался скрыть следы преступления. Следователи установили, что виновный в убийстве сжег машину и сбежал.

- Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина дал признательные показания на месте преступления и поучаствовал в следственном эксперименте, - сообщили в ведомстве.

В суд направлено ходатайство о взятии дончанина под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.