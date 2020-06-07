В Ростовской области мужчина расстрелял рыбаков из-за просьбы не пугать рыбу

В Ростовской области, недалеко от села Новобатайск, на берегу реки Кагальник произошла перестрелка. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, 5 июня, по предварительным данным, между пьяным отдыхающим и двумя рыбаками произошел конфликт.

Злоумышленник вел себя очень шумно, нецензурно и громко выражался. Тогда приятели попросили не пугать рыбу. После чего события стали развиваться непредсказуемым образом. Дебошир достал ружье, и выстрелили в двух рыбаков. Те от полученных травм скончались на месте происшествия.

В довершении подозреваемый поджег машину жертв, после чего скрылся.

Сейчас его задержали. Ведется следствие. Известно, что подозреваемому 34 года.

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