2020-06-07T14:44:25+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина расстрелял рыбаков из-за просьбы не пугать рыбу

После чего злоумышленник спалил машину убитых
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полицейские задержали подозреваемого, открывшего стрельбу по людямПолицейские задержали подозреваемого, открывшего стрельбу по людямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области, недалеко от села Новобатайск, на берегу реки Кагальник произошла перестрелка. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, 5 июня, по предварительным данным, между пьяным отдыхающим и двумя рыбаками произошел конфликт.

Злоумышленник вел себя очень шумно, нецензурно и громко выражался. Тогда приятели попросили не пугать рыбу. После чего события стали развиваться непредсказуемым образом. Дебошир достал ружье, и выстрелили в двух рыбаков. Те от полученных травм скончались на месте происшествия.

В довершении подозреваемый поджег машину жертв, после чего скрылся.

Сейчас его задержали. Ведется следствие. Известно, что подозреваемому 34 года.

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Сложно представить, что почувствовали случайные прохожие и проезжавшие мимо водители, когда услышали пальбу из соседних машин. Сразу несколько человек на крутых иномарках устроили стрельбу в самом сердце города Ростова-на-Дону. Очевидцы говорят, что стрельба началась возле четырехзвездочной гостиницы на Большой Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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