Фотографии Ольги Бузовой распугали покупателей алкоголя от винной компании из Ростова

Какой бы творческой и креативной не казалась коллаборация торговой фирмы и модной звезды шоу-бизнеса ее участникам, результаты совместного сотрудничества могут оказаться неожиданно... удручающими и вызывающими кучу вопросов.

Именно такая история, кажется, произошла с тандемом компании из Ростова-на-Дону Global Wine Distribution, занимающейся производством алкогольной продукции, и популярной российской телеведущей, актрисы, дизайнера и певицы Ольги Бузовой.

Донская фирма с начала этого года выпустила на рынок винный напиток под названием BUZWINE, названный, как нетрудно догадаться в честь голосистой исполнительницы бессмертных хитов «Мало половин», «Водица» и «Лайкер».

Бутылки сладкого алкогольного напитка, по непостижимой дизайнерской мысли сильно смахивающего на детское шампанское, украшает незабываемый лик Ольги Бузовой, посылающей лучики света и любви всем потенциальным покупателям. Стоимость вина со звездой составляет примерно 500 рублей.

Однако маркетинговый ход с треском провалился. Едва BUZWINE материализовался на прилавках, как в сети стали появляться критические отзывы о новинке, продегустированной потребителями со стажем и без. Особенное раздражение у пользователей интернета вызвали фотографии популярной артистки.

Как сообщает Mash, производитель Global Wine Distribution выждал несколько месяцев и понял, что магия Ольги Бузовой работает в обратном направлении — не притягивает покупателей к выпускаемому ими винному напитку, а скорее отталкивает.

В линейке BUZWINE представлены три винных напитка. Фото: lux31.ru

Решив, что такая метаморфоза как-то не вписывается в их стратегические планы по завоеванию рынка, ростовская компания задумала разорвать рекламный контракт со звездной девушкой и обратилась в арбитражный суд с иском к «Арчер Мьюзик». Именно с этим музыкальным лейблом, представляющим интересы Ольги Бузовой, донские виноделы договаривались о выпуске брендированной продукции.

Отметим, что сейчас под маркой BUZWINE реализуется алкоголь производства Испании. Ростовская фирма Global Wine Distribution выступает в качестве дистрибьютора. По информации, размещенной в открытых источниках, можно понять, что в линейке представлены три винных напитка: «Бузвайн Еллоу Фриззанте Классик», «Бузвайн Москато Фризанте Классик» и «Бузвайн Розе Фризанте».

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