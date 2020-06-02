«Думал, что простыл, а оказался рак»: у 23-летнего ростовчанина диагностировали онкологию последней стадии

Ростовчанин Никита Кулешов оказался один на один с ситуацией, которую трудно себе представить. Смертельная болезнь - рак печени в запущенной стадии, который обнаружили слишком поздно. Через несколько дней опухоль вырастет так, что будет выпирать из живота, Никита потеряет десятки килограмм, ему будет тяжело ходить, а все его мысли займет вопрос выживания. Перенесемся на несколько недель в прошлое, когда у ростовчанина появились только первые симптомы смертельной болезни. Тогда он еще не подозревал, насколько сильно изменится его жизнь...

Разгар весны - апрель. Никита Кулешов чувствует себя абсолютно здоровым человеком. Он живет, как и следует молодому парню: ездит на любимой машине, встречается с девушкой, по выходным - друзья и постоянные тренировки в спорт-зале. Активные занятия сделали из него настоящего атлета. Тот щуплый мальчик, приехавший в донскую столицу из Донецка несколько лет назад, за короткий срок полностью изменил свою жизнь. Часами он пропадал в "качалке", уделял спорту очень много сил, внимания и вскоре стал похож на настоящего бодибилдера.

Красивая жизнь

Парень вел социальные сети, подписчиков становилось все больше. Лента пестрила красочными фотографиями с дорогими машинами и ресторанами. Никита никогда серьезно не болел - вел здоровый образ жизни, не злоупотреблял алкоголем, следит за питанием и режимом сна.

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Так продолжалось до 2020 года. В феврале Никита почувствовал боль в области почек.

- Думал, что простыл, возможно, посидел на холодном или легко оделся, - рассказал юноша корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов».

По-обыкновению пошел в больницу, врач осмотрел его и назначил сделать УЗИ. Когда снимок был готов, стало ясно: проблема намного серьезней, чем изначально казалось. В печени врач обнаружил гигантскую опухоль, которая развивалась уже много лет. Доктора были в шоке: перед ними молодой здоровый парень, но, глядя на снимок, абсолютно непонятно, как он до сих пор жив. Никита пошел по врачам. Вскоре консилиум сделал заключение и прозвучал страшный диагноз: особая форма рака печени 4-ой стадии.

Нужно срочно что-то делать!

Кулешов не мог в это поверь, но делать было нечего. По его словам, все врачи давали разные сроки, а многие просто разводили руками. Одни говорили, что можно попробовать сделать пересадку, другие крутили пальцем у виска и убеждали, что современная медицина не способна на такое в столь запущенной стадии болезни. В конечном итоге врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии изучили все анализы, собрали данные и сказали, что единственный шанс остаться в живых - химиотерапия.

- У вас, дружище, рак 4-ой стадии. Никакой трансплантации в этой ситуации никто в мире не делает. Новая печень - это абсолютно бессмысленная история. Удалить все, что там есть, сейчас нельзя. Одна надежда на ту самую "химию". Если она уменьшит проявления болезни, появятся шансы, а если нет - вы еще немного проживете, - заверил во время личного приему врач ФГБУ "НМИЦ онкологии"

Как рассказала Никита в беседе с корреспондентом "КП-Ростов", за месяц он похудел на 20 килограмм, и его состояние продолжает ухудшаться.

- Наверное, как я, так и все мое окружение, зная какой образ жизни я веду, не могли и подумать, что у меня найдут рак в такой запущенной стадии. Трудно передать состояние, когда встаешь с утра с улыбкой, идешь в ванну и по дороге понимаешь, что рак - это был не сон. Живот, выпирающий из-за опухоли, лишний раз подтверждает это, а дальше - ступор, - признается Никита.

Важно только одно - спасти жизнь

Все его друзей и родственники советует мыслить позитивно, но, по понятным причинам, у него не получается. Опускать руки, говорит парень, тоже бессмысленно, поэтому Никита решил держаться за любую возможность. Первая таргетная терапия (одна из форм терапии при раке) не помогла, и тогда Никита собрал все бумаги с "горой" медицинских заключений и поехал в Москву, проходить курс химиотерапии.

Кулешов поехал в Москву, чтобы пройти курс химиотерапии. Фото: соц. сети.

Деньги улетали с невероятной скоростью. Сразу же стали помогать шокированные родители. Они до сих пор не могут поверять в происходящее. Их 23-летний сын умирает буквально на глазах. Все отложенные накопления теперь идут только на лечение. Перелеты, дорогие лекарства и необходимые процедуры стоят дорого, а предстоящая "химия" и дальнейшая реабилитация по самым малым подсчетам заберут сотни тысяч рублей.

В отчаянии Никита опубликовал пост в социальных сетях, где рассказал свою историю и объявил сбор средств. Он планирует отправиться на лечение в Европу, но в связи с пандемией коронавируса все границы закрыты, и уехать из страны пока невозможно. При этом у Никиты на счету каждая секунду. Промедление в буквальном смысле подобно смерти.