2020-06-02T19:32:17+03:00
Общество

"Город готов к реализации значимых проектов": Алексей Логвиненко поддержал новые механизмы развития южной столицы

Заместители главы городской администрации провели рабочую встречу, на которой обсудили, как наладить сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.
Дадаян Давид
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В ходе встречи представители АСИ рассказали о преобразовании городов и сел, внедрение современных технологий и многом другом. Фото: администрация Ростова.В ходе встречи представители АСИ рассказали о преобразовании городов и сел, внедрение современных технологий и многом другом. Фото: администрация Ростова.
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Состоялась рабочая встреча, на которой заместители Алексея Логвиненко в режиме видеоконферкции пообщались с представителями Российской автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» по Ростовской области.

Для справки: автономная некоммерческая организация была создана Правительством Российской Федерации для осуществления наиболее значимых проектов социальной и экономической направленности. Кроме этого, структура занимается улучшением бизнес среды в стране, а также становлению профессиональных кадров.

В ходе встречи представители АСИ рассказали о приоритетных задачах, среди которых преобразование городов и сел, внедрение современных технологий, начало работы передовых образовательных программ и процессов, а также создание комфортной городской среды со всем необходимым для удобной жизни людей.

Одним из важных вопросов - это способы взаимодействия различных властных структур по направлению «Городское развитие» с АСИ. Необходимо наладить взаимодействие организации с департаментами, в зоны ответственности которых входят запланированные проекты.

По мнению главы Администрации города Алексей Логвиненко, такое взаимодействие поможет эффективнее решать задачи по развитию города. Причем, важно учитывать мнения горожан и предложения общественных организаций.

- Мы должны использовать все возможные инструменты и механизмы для развития нашего города. Убежден, слаженная работа власти, представителей бизнес-сообщества, экспертов и, конечно, мнение ростовчан, помогут донской столице стать краше и лучше, - подчеркнул градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Город готов к реализации значимых проектов": Алексей Логвиненко поддержал новые механизмы развития южной столицы
Заместители главы городской администрации провели рабочую встречу, на которой обсудили, как наладить сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.
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