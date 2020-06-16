"Не очень доволен своей работой": Голубев об итогах губернаторского срока

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телевизионной программы "О главном" откровенно высказался об отрицательных моментах в последние несколько лет его работы. Развернутое интервью он дал в преддверии выборов главы регионы, в которых Василий Юрьевич планирует участвовать.

Губернатор рассказал и о том, что удалось сделать. Он упомянул несколько больших зон развития, где появилась целая инфраструктура для бизнеса: территория вокруг нового аэропорта, левый берег Дона, масштабное дорожное строительство, а также новая экономическая зона, которая должна появится в районе города Шахты.

Однако глава региона отметил и отрицательные моменты в своей работе. Все дело в том, что ряд крупных предприятий, которые вносили серьезный вклад в экономику области, по разным причинам закрылись. К таким Василий Юрьевич отнес и "Евродон", где производилось индюшиное мясо в промышленной масштабах, и различные заводы в Таганроге, Новочеркасске.

Напомним, что Василий Голубев впервые стал губернатором летом 2010 года. Через пять лет он снова пошел на выбора и одержал уверенную победу. За него проголосовали больше 78% избирателей. Теперь стало известно, что Василий Юрьевич планирует занять пост главы региона в третий раз. Предстоящие выборы губернатора пройдут в единый день голосования - 13 сентября.