2020-06-16T11:10:22+03:00
Политика

"Не очень доволен своей работой": Голубев об итогах губернаторского срока

По словам главы региона, это вызвано тем, что на Дону закрылись крупные заводы и предприятия
Дадаян Давид
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Губернатор высказался в эфире телевизионной программы. Фото: архив "КП"Губернатор высказался в эфире телевизионной программы. Фото: архив "КП"
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телевизионной программы "О главном" откровенно высказался об отрицательных моментах в последние несколько лет его работы. Развернутое интервью он дал в преддверии выборов главы регионы, в которых Василий Юрьевич планирует участвовать.

Губернатор рассказал и о том, что удалось сделать. Он упомянул несколько больших зон развития, где появилась целая инфраструктура для бизнеса: территория вокруг нового аэропорта, левый берег Дона, масштабное дорожное строительство, а также новая экономическая зона, которая должна появится в районе города Шахты.

Однако глава региона отметил и отрицательные моменты в своей работе. Все дело в том, что ряд крупных предприятий, которые вносили серьезный вклад в экономику области, по разным причинам закрылись. К таким Василий Юрьевич отнес и "Евродон", где производилось индюшиное мясо в промышленной масштабах, и различные заводы в Таганроге, Новочеркасске.

Напомним, что Василий Голубев впервые стал губернатором летом 2010 года. Через пять лет он снова пошел на выбора и одержал уверенную победу. За него проголосовали больше 78% избирателей. Теперь стало известно, что Василий Юрьевич планирует занять пост главы региона в третий раз. Предстоящие выборы губернатора пройдут в единый день голосования - 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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