«Месяц на раскачку и поехали отдыхать!»: туристическая отрасль готовится к пробуждению после пандемической спячки

Гостем эфира радио «Комсомольская правда - Ростов» (89,8 FM) стал владелец ростовской сети турагентств «Розовый слон» и член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Опытный эксперт рассказал, стоит ли надеяться на летний сезон в этом году, какие спецпрограммы готовы предложить отечественные санатории измучившимся в самоизоляции гражданам, а также проанализировал рекомендации Роспотребнадзора для представителей турбизнеса.

ОТ ОТЕЛЬЕРОВ ТРЕБУЮТ СЛИШКОМ МНОГОГО

- С 1 июня по всей России заработали отели, санатории и пансионаты, имеющие медицинскую лицензию. С какими проблемами они могут столкнуться?

- Мы считаем чрезмерными рекомендации, выпущенные Роспотребнадзором для отельеров. Некоторые из них АТА уже удалось отменить. В частности, мы опротестовали директиву о том, чтобы все туристы заезжали и выезжали в один день, прожив две недели в гостинице. Также, на наш взгляд, излишней мерой является дезинфекция поверхностей в отеле каждые два часа, при том, что санобработка при входе в ресторан или на пляж не вызывает сомнений. С масками тоже проблем нет. Отельеры готовы выдавать эти индивидуальные защитные средства своим клиентам.

Также нам кажутся излишними справка об эпидокружении и сделанных тестах на коронавирус. Посудите сами, пока человек доберется до Анапы из условного Новошахтинска, кто может гарантировать, что он не подхватит инфекцию в поезде.

Или другое странное решение о том, что каждый лежак на пляже нужно обрабатывать спецсредствами после того, как на нем отдохнул человек. Это невозможно исполнить на практике, зачем же такие рекомендации давать?

Та же справка ковидная – она ведь платная, не забывайте. Стоит полторы тысячи рублей. Для семьи из четырех человек это все дело обойдется в шесть тысяч рублей. Мы сейчас, для сравнения, недельные туры для двоих человек в Сочи за семь тысяч рублей продаем. Поэтому такие меры лишь отпугнут людей.

От отелей сейчас требуют, чтобы все сотрудники сдавали тесты на коронавирус каждую неделю. Это совершенно исключено. В гостинице в среднем работает 100 человек. Получается, что лабораторные тесты будут стоить 150 тысяч рублей в неделю и 600 тысяч - за месяц. Естественно, что эти траты отельеры постараются компенсировать путем увеличения цен за свои услуги для постояльцев, что приведет к снижению потребительского спроса. Это лишь дополнительно осложнит ситуацию с туризмом после ковидных дней.

В САНАТОРИЯХ СООБРАЗИЛИ, ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ОТДЫХАЮЩИХ

- Неужели все так плохо и шансов отдохнуть под шум морских волн у нас нет?

- Отнюдь. Есть хорошие новости. Я разговаривал с владельцами гостиниц в Анапе, Сочи, Ялте и в других черноморских городах. Все они в один голос говорят, что в июне цены за номера будут снижены на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в июле и августе стоимость проживания останется точно такой же, как и год назад. Государство, в свою очередь, полностью убирает этим летом курортный сбор, что тоже станет хорошим подспорьем для минимизации финансовых расходов.

- Какие прогнозы по окупаемости отдыха? Кто поедет на курорты этим летом?

- Запросов много. Когда только начиналась эта история с самоизоляцией, было ощущение, что люди откажутся от планов, например, выехать в отпуск на море. Но после двух с половиной месяцев, проведенных в четырех стенах, россияне хотят просто отдохнуть на природе, покупаться в соленой морской воде, понежиться под солнышком на пляже. Каждый день поступает все больше обращений на тему, как и когда можно будет отправиться в летнее путешествие на курорт. Мы видим, что буквально за последние две недели боязнь подхватить коронавирус пошла на спад.

Многие санатории быстро смекнули, чем можно заинтересовать отдыхающих, и подготовили антистрессовые и восстановительные программы. Первые предназначены для тех, кого, к счастью, не затронула болезнь, но у кого за плечами длительная самоизоляция, проведенная в тесном жилище. Это тоже подрывает здоровье, которое обязательно нужно восстанавливать. Вторая категория программ рассчитана на переболевших COVID-19. Оба варианта мне кажутся интересными.

ПРОИЗОЙДЕТ СМЕЩЕНИЕ СЕЗОНА НА ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ

- Стоит ли ждать в новых условиях активизации внутреннего туризма?

- В прошлом году мы отправили 65 тысяч людей по России, в этом — ориентируемся на цифру в 80 тысяч. Среди внутренних направлений, пользоваться популярностью будут Алтай, Байкал, «Золотое кольцо», Карелия, Санкт-Петербург и Москва.

Кстати говоря, не рекомендую ехать в Краснодарский край, как минимум, до 7 июня, поскольку пока еще действует запрет на работу бассейнов и пляжей. В Крыму аналогичные ограничения действуют до 15 июня. Можно сказать, что первый летний месяц уйдет на раскачку, и будет, скорее всего, смещение сезона на сентябрь-октябрь.

- Когда Ростовская область станет популярной в плане туризма?

- Она и так имеет хорошую популярность у российских туристов. Те люди, которые должны были приехать к нам на Дон из других городов России, просто переносят поездки на более поздний срок, а не отменяют их полностью. Вместо запланированного июня, собираются приезжать в августе или сентябре. Да, возможно, турпоток уменьшится в этом году, но совершенно точно он не иссякнет. У нас же в регионе совершенно потрясающий эногастрономический туризм, это наша «фишка».

- Когда можно будет поехать отдохнуть за границу?

- Некоторые страны ждут к себе иностранных туристов уже с 15-го июня, например, Болгария. Турция открывает двери уже с 15-го июля. Вьетнам — примерно с 1-го июля. Таиланд будет готов принять гостей с этого же месяца. Теперь проблема только в том, чтобы наше государство разрешило россиянам отдыхать за границей. Надеюсь, что с конца августа – начала сентября зарубежный туризм будет уже на подъеме.