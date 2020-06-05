«Муж оформил выплаты и бросил нас»: многодетная мать осталась одна с четырьмя детьми и 20 рублями в кармане

Кто бы мог подумать, что президентские выплаты на детей из-за пандемии Covid-19 обернутся крахом для многодетной семьи из Ростовской области. После девяти лет гражданского брака и рождения троих детей супруг бросил 34-летнюю Нину, как только оформил на себя и получил все полагающиеся по закону детские деньги. Но боль от разочарования и предательства близкого человека сменилась главным вопросом: как поднимать ребятишек? Ведь из-за коронавируса и объявленной самоизоляции женщина фактически осталась без работы, средств к существованию, в съемной квартире и с 20 рублями в кармане…

«ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОДАЛ НА РАЗВОД»

- Моя история никогда не была похожа на красивую сказку, - вспоминает Нина. - Много лет назад мы с отцом переехали к моей сестре в Ростов-на-Дону из Украины. Первый брак для меня оказался неудачным, и я осталась одна с сыном на руках. Сейчас ему 14. Потом в компании общих друзей познакомилась с будущим мужем. Сразу друг другу понравились, завязались отношения. Через время он предложил пожениться, и я сказала «да».

Но уже через месяц после бракосочетания молодую женщину ждало первое испытание.

- Его мать оказалась категорически против наших отношений, и он подал на развод, - продолжает собеседница. - Но даже после этого мы продолжали с ним жить, родились трое деток - две дочери и сын. Младшему сейчас три, старшей - восемь лет. За все это время я так и не оформила российское гражданство. Так как у нас не было своего жилья, мне негде было прописаться - а это было обязательным условием для оформления документа. Его родители были против моей прописки у них. Я и не настаивала. Просто жила с любимым человеком. И все это время по-своему была счастлива. Дети ходили в школу и детский сад. Все у нас было хорошо.

Все это время Нина была счастлива.Фото: Личный архив героя публикации

«ОН - СНИМАЕТ КВАРТИРУ, Я - КОРМЛЮ СЕМЬЮ»

При этом финансовые потоки молодой семьи были четко распределены уже изначально.

- Мы сразу договорились: муж - снимает квартиру и оплачивает коммунальные, я - кормлю семью, - говорит Нина. - Поскольку дети были записаны на него, и он гражданин РФ, то все детские приходили на его банковскую карту. Но мы их почти не видели. Муж говорил, что оплачивает какой-то кредит. Я не вмешивалась.

Со временем в семье начались разлады.

- Муж не всегда был сдержанным, мог и руку поднять, когда выпьет, - признается женщина. - Благо, не при детях. В ссорах всегда говорил: «Куда вы пойдете? Иди-иди, будете в подъезде жить и сухарями питаться». Да я это и сама понимала. Ведь жить мне действительно было негде, а дети его очень любят. По правде сказать, поначалу даже как-то оправдывала мужа. Так и жили: он на заводе работал, я у людей убирала дома и квартиры. 30 тысяч рублей в месяц у меня получалось. Но потом эта пандемия, и многие испугались пускать в дом чужих, поэтому последние месяцы денег я почти не зарабатывала. И помощь президента, конечно, была очень кстати. В мае муж отправил через Госуслуги заявление на выплаты на всех наших детей, а 1 июня их получил.

НА ВСЕ ПРО ВСЕ - ЧЕТЫРЕ ПЯТАКА

По ее словам, День защиты детей стал последним, когда Инна видела мужа.

- Знаете, в этот день он по телефону начал провоцировать меня на ссору, - вспоминает она. - Так слово за слово и скандал случился. А, когда я вернулась домой, он уже начал паковать чемоданы. Просто сказал: «Уведи детей до завтра и сама с ними убирайся. Я должен вещи собрать».

Про те самые детские выплаты опешившая Нина вспомнила только после разговора с подругой, у которой осталась ночевать.

- Я у него про них спросила, - делится Нина. - А он ответил: «Ты их не получишь. Радуйся, что я заплатил долг за съемную квартиру. Вот в ней вас и оставляю, дальше - сама». Недавно пришел счет за коммуналку в 12 тысяч рублей, а у меня всего четыре пятака в кармане. И вот на них надо как-то прокормить детей. Родные его от меня отмахнулись, мол, разбирайся сама. Хорошо, хоть сегодня позвонили клиенты и предложили подработку, - будет, на что ужин приготовить. Но как быть дальше - ума не приложу. Не жизнь - мелодрама какая-то.

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Если вы хотите помочь Нине, ее телефон есть в редакции ростовской «Комсомолки»: 8 (863) 333-24-22

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