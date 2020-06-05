В центре Ростова-на-Дону иномарка врезалась в здание СИЗО
В пятницу, 5 июня, в самом центре города около 13:00 произошло необычное ДТП. Иномарка врезалась в здание следственного изолятора, которое расположено по улице Максима Горького, 219.
В иномарке сработали подушки безопасности.
- Водитель получил травмы. Его вытащили из машины люди, оказавшиеся неподалеку в момент ДТП, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" очевидец.
Сейчас специалисты устанавливают причину аварии. Автомобиль получил незначительные механические повреждения. Жертв чудом удалось избежать.
В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области информация уточняется
Автомобиль врезался в здание СИЗО-1.
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ИСТОЧНИК KP.RU