2020-06-05T14:48:33+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону иномарка врезалась в здание СИЗО

Пострадавшего водителя вытащили из машины [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобилист врезался в здание СИЗО-1. Фото: предоставлено очевидцемАвтомобилист врезался в здание СИЗО-1. Фото: предоставлено очевидцем
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В пятницу, 5 июня, в самом центре города около 13:00 произошло необычное ДТП. Иномарка врезалась в здание следственного изолятора, которое расположено по улице Максима Горького, 219.

В иномарке сработали подушки безопасности.

- Водитель получил травмы. Его вытащили из машины люди, оказавшиеся неподалеку в момент ДТП, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" очевидец.

Сейчас специалисты устанавливают причину аварии. Автомобиль получил незначительные механические повреждения. Жертв чудом удалось избежать.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области информация уточняется

Автомобиль врезался в здание СИЗО-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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