На Дону за последние сутки пять человек скончались от коронавируса

11 июня стало известно, что в Ростовской области еще 220 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 6954. По данным регионального правительства за минувшие 24 часа выздоровели 152 пациента, а всего 2702.

Также сообщили, что скончались еще пять человек в инфекцией. Среди них 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы, 78-летняя пенсионерка с такими же недугами, 51-летний дончанин с нарушениями эндокринной системы, 42-летний мужчина с неврологическими заболеваниями и 84-летний пациент также с хроническими расстройствами организма.

Таким образом, за весь период пандемии на Дону из-за вируса скончались 59 человек. В стационаре получают лечение 714 пациентов. В тяжелом состоянии 26 человек. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением – 10710 человек. За весь период врачи обследовали почти 45,7 тысячи человек.