На Дону скончались еще четыре человека с коронавирусом

18 июня стало известно, что за последние сутки в Ростовской области скончались еще четыре человека с "ковидом". Новых случаев - 146, а всего заболели уже 8097. Такие данные приводит региональное правительство.

Среди четверых умерших трое взрослых мужчин. Одному из них 55 лет, другому 58 и 82 года. У всех выявили хронические заболевания. Скончалась еще одна женщина пенсионного возраста. Врачи также диагностировали у нее ряд хронических заболеваний. Всего от инфекции в регионе умерли 76 человек.

Наблюдается и положительная динамика. За минувшие 24 часа выздоровели 206 человек, а всего - 3526. Больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону. На втором месте по численности - Шахты.

Лечение в стационарах получает 702 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 42 человека. Под медицинским наблюдением находятся 11340 человек. За все время пандемии врачи обследовали почти 51 тысячу жителей Дона.