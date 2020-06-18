2020-06-18T12:43:57+03:00
Происшествия

Держали на привязи в гараже: в Ростовской области задержали банду рабовладельцев

Похищенных людей отправляли работать в поля и на рынки
Дадаян Давид
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Узников держали связанными в тайном гараже.Узников держали связанными в тайном гараже.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Батайске полицейские задержали банду, которая похищала людей и отправляла их в рабство. Об этом "КП-Ростов" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить, группировка состояла из четырех человек. У них была отлаженная система по похищению людей. На своей белой "Ладе-Гранте" они кружили по донским трассам в поисках жертв. В один из таких дней в Новочеркасске злоумышленники заметили на тротуаре мужчину. Машина остановилась, из нее вышел 23-летний член банды и силой затащил прохожего в салон. После этого авто отправилась в Батайск в секретное место, где держали остальных узников.

Именно таким образом преступники похищали людей. Иногда бандиты просто останавливались рядом с человеком и, угрожая пистолетом, заставляли садиться в машину. Как правило, люди не вступали в спор и послушно делали все, что им говорят.

Злоумышленники свозили всех людей в гараж, который находился в Батайске на улице с символичным названием - Воровского. Там бедных людей связывали и держали, пока не наступало время трудиться. Первую свою жертву, мужчину средних лет, которого нашли в Новочеркасске, они отвезли в донскую столицу. Там его заставили работать на рынке на площади Карла Маркса, откуда пострадавший через несколько дней сбежал. Интересно, что обращаться в полицию бывший "раб" не стал.

Был еще один подобный эпизод. "Феодалы" не стеснялись больших скоплений людей. В районе ростовского "Главного автовокзала" они подъехали к 42-летнему мужчине и силой посадили его в машину. Его отправили работать в поля Азовского района, откуда через несколько дней похищенный успешно сбежал.

Когда за дело взялись полицейские, выяснилось, что рабов было больше. Стражи порядка нагрянули в тот самый гараж и обнаружили там связанно 26-летнего парня.

В результате участников банды задержали.

- На четверых человек завели уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека». Им выбрана мера пресечения в виде ареста, - отметил собеседник издания.

На данный момент следователи разбираются в этом деле. Если вина подозреваемых будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на многие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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