Из озера в Ростовской области вытащили машину с трупами мужа и жены

Из озера, расположенного вблизи донской станицы Обливской, вытащили машину, в которой обнаружили два трупа. Полицейские установили личности утонувших, - это мужчина и женщина, проживающие совместно в станице.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, из озера вытащили автомобиль "ВАЗ-2112". В нем находились трупы 47-летней Лидии Рыбиной и ее 39-летнего сожителя Андрея Глушакова.

Правоохранители не обнаружили на телах следов насильственной смерти. Из этого можно сделать вывод, что водитель не справился с управлением на дороге и угодил в озеро. Скорее всего, машина стала очень быстро погружаться под воду, а супруги просто не успели выбраться.

Действительно, когда автомобиль оказывается в воде, двери заклинивает, а окна открыть не так просто. Видимо, людям не хватило сил покинуть салон, и они утонули в собственной машине.

На данный момент полицейские придерживаются именно такой версии событий.

- Тела доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы в город Морозовск, - добавил собеседник издания.