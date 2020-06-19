На Дону еще 352 человека вылечились от коронавируса

19 июня стало известно, что в Ростовской области 352 заболевших коронавирусом победили опасную инфекцию. Всего на Дону выздоровели уже 3878 человек. Однако по данным регионального правительства, за последние 24 часа врачи выявили еще 139 новых случаев заражения.

Таким образом в регионе болеют уже 8236 человек. На стационаре - 680 пациентов. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ - 29 пациентов.

Кроме этого, за последние сутки в результате заражения скончались четыре человека. Это 52-летняя женщина с хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы и раком, 74-летняя женщина с нарушениями системы пищеварения, 68-летняя женщина с ожирением и 82-летний пенсионер с сахарным диабетом. Таким образом, за весь период пандемии жертвами "COVID-19" в области стали 80 человек.

Большинство заболевших зафиксировано в южной столице - 55. За ней идет Батайск - 18 случаев, затем Новочеркасск - 11. Между тем, под медицинским наблюдением пребывает больше 10 тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали почти 51 тысячу жителей Дона.