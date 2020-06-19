2020-06-19T13:57:49+03:00
Общество

"Смотрит глаз с неба": ростовчане увидели гало

Это очень редкое природное явление
Дадаян Давид
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Это происходит из-за льда в атмосфере. Фото: соц. сети.Это происходит из-за льда в атмосфере. Фото: соц. сети.
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Сегодня, 19 июня тысячи ростовчан стали свидетелями необычного природного явления. Благодаря ясной погоде, горожане увидели в небе так называемое Гало. Что же способствовало его появлению и почему оно так редко встречается? Попробуем разобраться.

Гало - это атмосферное явление, при котором вокруг сильного источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга или кольца. Оно возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда. "Кольца" образуются вокруг луны или солнца.

Все дело в том, что лучи сталкиваются с частичками льда в нижних слоях атмосферы или в перистых облаках. Как правило, то, что видят люди, происходит на расстоянии 5-10 километров от земли. Однако масштаб гало поражает и приковывает взгляд наблюдателя.

Интересно, что на донской земли гало, как правило, появляется в зимнее время. Сейчас - исключение, ведь лето в Ростове началось в сильных дождей. День через день небо "плачет", вода остается в атмосфере, что и создает условия для появления Гало.

Эффектное оптическое явление во все времена привлекало людей. Наблюдатели считали, что это предвестник важных событий. Научный прогресс расставил все на свои места. Теперь мы знаем, Гало - завораживающее явление, которые не несет никакой опасности для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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