2020-06-20T14:26:21+03:00
Спорт

Гол на 56 секунде, отбитый пенальти и десять мячей: смотрим самые лучшие моменты «Ростов» - «Сочи»

Видео-подборка, как Попов «затащил» 11-метровый, Романов забил феерический гол, а «Сочи» «продавил» 10 мячей
Дадаян Давид
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Ростовчане празднуют первый гол. Фото: "чемпионат"Ростовчане празднуют первый гол. Фото: "чемпионат"
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19 июня состоялся один из самых интересных матчей за всю истории Российской Премьер-лиги. 17-летние игроки «Ростова», вынужденно вышедшие на поле вместо «старших», показали достойный футбол, хоть и проиграли со счетом 10:1. Игроки «Сочи» активно пользовались преимуществом и «заколачивали» в ворота дончан все новые и новые мячи.

На 56 секунду Роман Романов сильнейшим ударом отправил мяч в ворота соперника. Как он позже признался, сразу понял, что «Сочи» вышли не готовые на игру, чем и воспользовались ростовчане.

Точным пасом гости молниеносно отправили мяч в штрафную, где два нападающих за две секунду разобрались с защитой южан. В результате – гол, который вошел в историю. Автор – 17-летний Роман. Он пополнил ТОП-3 самых молодых игроков, забивших в РПЛ.

Не остался без внимания и голкипер «желто-синих» Денис Попов. Юноша, как лев защищал ворота дончан: 17-летний парень отразил пенальти опытного Заболотного, не раз спасал свою команду, сделав 15 сейвов. Это стало рекордом в истории отечественного чемпионата.

Смотрите лучшие моменты матча!

Лучшие моменты "Ростов" - "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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