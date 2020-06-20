Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июня 2020 года: рассказываем, что откроют и когда

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июня 2020 года: губернатор донского региона сегодня объявил об очередном смягчении режима самоизоляции. Василий Голубев сообщил, что частично откроются целые отрасли, работа которых была приостановлена из-за коронавируса. Это гостиницы, музеи и спортивные залы. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Стало известно, что уже с 22 июня на Дону начнут работать МФЦ, непродовольственные магазины, площадь которых до 800 к.м, а также библиотеки, сезонные, тематические и праздничные ярмарки. Кроме этого, «под смягчение» попадают центры психологической, педагогической, социальной и медицинской помощи, учреждения дополнительного профессионального образования.

Отдельное внимание глава региона обратил на возобновление работы гостиниц. Уже со вторника они будут принимать гостей, но только тех, кто приехал на Дон по работе, то есть в командировку. Также в отелях смогут жить спортсмены, приехавшие на соревнования.

В специальном режиме начнут функционировать музеи, где посетители смогут посетить выставки только на открытым воздухе. Что касается занятий спортом и спортивных залов. Фитнес-центры откроются, но с определенными ограничениями. Во-первых, дистанция в помещениях во время тренировок должна быть не менее четырех квадратных метров на человека. Бассейны пока остаются закрытыми из соображений безопасности.

Губернатор прокомментировал очередные «смягчение» и отметил, что основные правила поведения во время пандемии сохраняются. Глава региона имел ввиду обязательное ношение масок в общественных местах, на работе, а также социальную дистанцию.

- В полном объёме обеспечить выполнение всех санитарных требований должны работодатели и индивидуальные предприниматели. Это остаётся у нас на контроле», — подчеркнул Василий Юрьевич.

Добавим, что уже с 22 июня в полном объёме возобновится работа государственных и муниципальных органах власти.