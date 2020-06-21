Возьмите зонтик: 21 июня ростовчан ожидает пасмурная и дождливая погода

В Ростове-на-Дону 21 июня синоптики обещают пасмурную погоду. Весь день будет сохранятся высокая вероятность осадков, а вечером пойдет настоящий ливень. Воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает донской гидрометцентр.

В воскресенье весь день будет довольно пасмурно. В утренние часты столбик термометров покажут - +25 градусов. Однако, чем ближе к полудню, тем температура будет все выше. К 12:00 воздух прогреется до +27 градусов. Вечером вероятен сильный дождь, поэтому жара спадет.

Специалисты предупреждают, что уже к 15:00 в донской столице начнет сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и раскатами грома. В последнее время действительно участились осадки на донской земле. Дождь будет идти до 18:00, а после прекратиться. К 21:00 на небе все еще можно будет увидеть грозу, но уже без капель. К вечеру похолодает до +22 градусов.