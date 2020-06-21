2020-06-21T12:20:10+03:00
Происшествия

Выпил и достал ружье: в Ростове пьяный мужчина расстрелял своих знакомых

Двое мужчин сейчас находятся в больнице
Дадаян Давид
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Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ростове-на-Дону произошел инцидент, в результате которого двое мужчин оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Как выяснилось, в ночь с 20 на 21 июня приятели решили «сообразить на троих». В результате невинные посиделки закончились скандалом, который чудом не оборвал жизни двух человек.

Трое мужчин, знакомых друг с другом, решили весело провести субботний вечер. Они достали алкоголь, накрыли стол и стали праздновать долгожданный выходной. В какой-то момент между ними начался спор. Словесная перепалка – двое против одного. Когда один из участников "словесных баталий" понял, что не сможет убедить компаньонов абстрактными аргументами, в ход пошло оружие. Будучи «под градусом», он встал из-за стола и вернулся уже с охотничьим ружьем.

Товарищи озлобленного «охотника» пытались его успокоить, но было уже поздно – он открыл огонь. Он ранил обоих мужчин.

После этого мужчина, открывший огонь, покинул помещение, где проходило застолье. Кто-то из очевидцев происшествия вызвал на место скорую помощь. Приехавшие медики доставили пострадавших в больницу.

- В результате инцидента двое участников конфликта были госпитализированы. Личности всех мужчин установлены. На данный момент устанавливается местонахождение человека, который начал стрельбу, - добавили в правоохранительном ведомстве.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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