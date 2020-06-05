Коронавирус в Ростове, новости на 5 июня: уже 31 человек находится в тяжелом состоянии

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 5 июня 2020 года: в регионе за последние сутки зафиксировано еще 196 случаев заражения "ковидом". Всего заболели уже 5753 жителей. По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа выздоровели 108 человек, а всего - 2157.

Количество пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, увеличилось. Если вчера их было 28, то сегодня уже 31. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

В стационарах получают лечение больше 600 пациентов. За последние сутки никто из зараженных не умер. Таким образом, за весь период жертвами инфекции стали 43 человека.

Под медицинским наблюдением – 9852 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 9755. За весь период медицинским наблюдением было охвачено почти 42 тысячи человек. Донскими лабораториями за сутки проведено 4842 теста на "ковид".