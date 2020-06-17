Донские жители увидят кольцевое солнечное затмение

Жители Ростовской области станут свидетелями редкого астрономического события - солнечного кольцевого затмения. Оно произойдет 21 июня, в воскресенье. В этот день луна пройдет между солнцем и нашей планетой, закрыв собой часть звездного света.

Лучше всего его будет видно в районе экватора, а именно в северной Индии или в восточной части Африки. Однако россияне тоже смогут застать событие, но только те, кто живет в южных регионах страны. Затмение начнется в 9:40 и спустя час достигнет своего максимума.

Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня 2020 год. Фото: heavens-above.com

Главное правило наблюдения - не смотреть на солнце невооруженным глазом. Нельзя устремлять взор на звезду даже во время самого затмения, так как оно будет частным (то есть неполным) и не сможет уберечь вас от прямых лучей света. Необходимо использовать специальные солнечные фильтры или хотя бы темные очки.

Отметим, что кольцевым затмением называется событие, когда луна полностью находит на солнце, но оставляет краешек звезды. Лучи при этом пробиваются через спутник Земли и попадают на нашу планету. Это происходит тогда, когда луна меньше средней видимой величины.

Интересно, тогда же - 21 июня ожидается еще одно знаменательное событие: день летнего солнцестояния. В воскресенье по-мимо затмения будет самая короткая ночь и самый длинный день в году.