Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июня 2020 года: врачи не смогли спасти 90 человек, больных COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июня 2020 года: донские медики продолжают бороться с COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных достигло 8675 человек.

- За день число зараженных смертельно опасным вирусом увеличилось на 141 человека, смогли вылечиться 89 пациентов. Всего с момента начала пандемии врачи спасли 4198 пациентов, - сообщили в региональном правительстве.

По их словам, наибольшее число заболевших зафиксировали в Ростове-на-Дону - 58, в Новочеркасске - 14 и Батайске - 11. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 человек.

Согласно официальной статистике, 90 пациентов, больных коронавирусом, погибли. У многих из них лечение было осложнено хроническими заболеваниями. COVID-19 провоцирует стремительное развитие болезней. Всего за несколько часов состояние пациента может ухудшиться в несколько раз. Часть людей, не справившихся с коронавирусом, слишком поздно обращались за медицинской помощью.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 10895 человек, из которых на самоизоляции – 10868. За весь период пандемии врачи обследовали около 53900 жителей Ростовской области, а также людей, оказавшихся на территории региона во время пандемии коронавируса.

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