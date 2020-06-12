Смягчение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что откроется с 12 июня

Смягчение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: губернатор донского региона Василий Голубев решил ослабить режим самоизоляции. В пятницу в День России, 12 июня, вступают в силу изменения.

В Ростовской области после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавируса, согласно постановлению от 05.04.2020 № 272, вновь заработают парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, фотоателье, ветеринарии, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой.

Отмечается, что все запрещена работа душевых, саун, парных, солярииев, водолечебниц, салонов для снижения лишнего веса и похудения, массажных салонов, кроме лечебного массажа.

Всем любителям здорового образа жизни и спорта снова разрешено проводить тренировки на свежем воздухе и спортивных площадках. Выйти на прогулки смогут пенсионеры, однако им необходимо соблюдать дистанцию. Выходить на улицу можно лишь в период у раннего утра до 10:00, а также после 18:00 часов вечера.

Возобновить репетиции могут творческие коллективы, но зрители в это время не должны там присутствовать.

Количество заболевших коронавирусной инфекций в регионе составляет уже около семи тысяч человек Ежедневно медики фиксируют новые случаи заражения. Несмотря на введенные послабления, жителям Ростовской области рекомендуется соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом.

- Осознанное отношение к противоэпидемическим мерам поможет нам в конечном итоге справиться с пандемией, - подчеркнул Василий Голубев и призвал жителей беречь друг друга.

Сейчас в Ростовской области сохраняется масочный режим. Он действует в общественном транспорте, на производстве, в организациях, на объектах торговли, быта, в местах массового скопления людей. За отсутствие защитной маски во всех этих места можно получить штраф.

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