2020-06-11T20:58:30+03:00
Общество

День России в Ростове-на-Дону 2020: прямая онлайн-трансляция

Выясняем, как пройдет День России в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
День России в Ростове-на-Дону 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Юрий АбашевДень России в Ростове-на-Дону 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Юрий Абашев
Изменить размер текста:

День России в Ростове-на-Дону 2020: пандемия коронавируса все еще не сбавляет обороты в донском регионе, где COVID-19 заболели уже около семи тысяч человек. Отмечать это большой праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации, придется дома, ведь сохраняется режим самоизоляции. Пока еще нельзя посещать мероприятия, музеи, а также на выставки что называется «вживую». И тем не менее, на площадках Ростова-на-Дону проведут культурную программу, пусть пока и онлайн.

Городские парки подготовили огромную развлекательную программу.

С самого утра в городе горожане будут отмечать День России, смысл которого заключается в национальном единстве людей и общей ответственности за будущее страны.

12 июня, как правило, президент страны в Москве вручает премии выдающимся людям из разных регионов России, а на местах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Приказывает пить пиво, избивает и ломает мебель: как семья из Таганрога много лет уживается с полтергейстом
Аномальное явление под именем Затан терроризирует жителей квартиры: не разрешает приводить в гости "чужих", склоняет хозяев к алкоголизму и отправлять "гадости" на телефон.
Новости 24
В Ростовской области двое приятелей задушили своего друга и подожгли под ним кровать
Неудачливый грабитель потерял свою добычу в попытке скрыться с места преступления
На 10 дней без горячей воды останутся жители трех районов города
Ростовчане стали чаще надевать маски в общественном транспорте
Власти попытались взыскать деньги за уничтожение деревьев
Житель Ставрополя Ярослав Черкашин умер 25 раз в попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса посредством игры Minecraft
В Ростове застрелили бизнесмена возле своего дома
«В масках и перчатках!»: Русская русалка рассказала, как теперь будут проходить тренировки синхронисток
«Девушка-бомба»: Ростовская модель разделась на пляже в Калифорнии
Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля
«А почему пятки грязные?»: Фанаты раскритиковали фото в постели звезды Playboy
Из дома в Ростовской области воришка вынес золота на 160 тысяч рублей
«Снова 90-ые?»: ростовчан возмутило, что их заставляют покупать маски при входе на Центральный рынок
В Ростовской области иномарка врезалась в столб
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек
Главный врач ростовской больницы №4 рассказал о премиальных выплатах медикам из-за коронавируса