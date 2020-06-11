День России в Ростове-на-Дону 2020: прямая онлайн-трансляция

День России в Ростове-на-Дону 2020: пандемия коронавируса все еще не сбавляет обороты в донском регионе, где COVID-19 заболели уже около семи тысяч человек. Отмечать это большой праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации, придется дома, ведь сохраняется режим самоизоляции. Пока еще нельзя посещать мероприятия, музеи, а также на выставки что называется «вживую». И тем не менее, на площадках Ростова-на-Дону проведут культурную программу, пусть пока и онлайн.

Городские парки подготовили огромную развлекательную программу.

С самого утра в городе горожане будут отмечать День России, смысл которого заключается в национальном единстве людей и общей ответственности за будущее страны.

12 июня, как правило, президент страны в Москве вручает премии выдающимся людям из разных регионов России, а на местах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне.