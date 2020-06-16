2020-06-16T12:03:29+03:00
Происшествия

В пылу магазинной перебранки экс-начальник ОГИБДД по Аксайскому району сломал два ребра пожилому мужчине

Объектом агрессии рассерженного полицейского стал 60-летний бездомный
АРТЕМ БОРОДИН
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Теперь потерявшему над собой контроль полицейскому грозит возбуждение уголовного дела за нанесение побоев.Теперь потерявшему над собой контроль полицейскому грозит возбуждение уголовного дела за нанесение побоев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жестоким избиением завершился словесный конфликт между 47-летним полицейским и мужчиной пожилого возраста без определенного места жительства, произошедший в станице Ольгинская Ростовской области. Происшествие случилось еще 27 мая, но стало об этом инциденте известно только сейчас.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Аксайскому району донского региона приехал в сетевой супермаркет, чтобы пополнить запас продуктов. В торговом зале стражу порядка что-то не понравилось в поведении или, может быть, внешнем виде 60-летнего мужчины, который оказался бездомным. Началась перепалка, в ходе которой вошедший в раж полицейский перешел от обидных фраз к прямому действию и с кулаками набросился на обидчика.

После разборки бомжа госпитализировали в больницу, где выяснилось, что рассвирепевший экс-начальник аксайского ОГИБДД сломал мужчине два ребра и нанес травму легких. Теперь вспыльчивому правоохранителю грозит уголовное дело за нанесение вреда здоровью.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что полицейский ранее был уволен по выслуге лет. Примечательно, что покинул свой пост бывший глава ОГИБДД на следующий день после магазинной схватки с бездомным мужчиной.

Разборкой с применением насилия уже заинтересовались в СУ СК России по Ростовской области, где в отношении полицейского инициировали доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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