Расписание ЕГЭ-2020 в Ростове-на-Дону: Как пройдет единый госэкзамен

В этом году из-за пандемии коронавируса выпускники до последнего не знали, когда у них пройдут выпускные испытания. Аттестаты ребята уже получили. Но если в планах поступление в вуз, то экзамены все же придется сдавать.

Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в этом году участникам ЕГЭ не придется выезжать за пределы города или села, в котором они живут, независимо от того, какой экзамен проходит - большой по численности экзаменующихся или малочисленный.

Для этого на Дону пришлось даже увеличить количество аудиторий для проведения экзаменов. Их будет открыто 1 953. При этом испытания для выпускников будут проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. В частности, участников ЕГЭ рассадят с учетом социальной дистанции в 1,5 метра, будет проведена дезинфекция всех помещений на пунктах сдачи, в каждом из которых будет находиться медработник.

Известно, что из числа предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня. А вот десятиклассники не смогут стать участниками единого госэкзамена, как это было в предыдущие годы.

Кроме того, ребята, сдающие ЕГЭ, еще могут изменить выбранные для сдачи учебные предметы и сроки участия в экзаменах, которые они указывали в ранее поданных заявлениях. Для этого за неделю до даты соответствующего экзамена им надо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию региона.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется в июле. Но для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены во втором летнем месяце, предусмотрен дополнительный период проведения - в августе.

КОНКРЕТНО

Когда ЕГЭ пройдут в июле

6 и 7 июля - по русскому языку,

10 июля - по профильной математике,

13 июля - по истории и физике,

16 июля - по обществознанию и химии,

20 июля - по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам,

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

24 июля - резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков,

25 июля - резервные дни по всем учебным предметам.

А когда в августе...

3 августа - по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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В этот раз праздничные церемонии проходили с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер. А обязательным аксессуаром для выпускников стали маски и перчатки. На входе вчерашним школьникам измеряли температуру. При этом каждая школа, гимназия или лицей сделали для ребят праздничный баннер, на фоне которого им вручали аттестаты, а также делали фото на память. (подробности)