2020-06-23T12:02:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 23 июня: в регионе от инфекции скончались почти 100 человек

Коронавирус в Ростове, новости на 23 июня: новых заболевших - 140, выздоровели - 4378, в тяжелом состоянии - 34 пациента
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июня 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июня 2020 года. Фото: ООН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июня 2020 года: за последние сутки врачи выявили еще 140 заболевших ковидом. Всего в регионе заболели уже 8815, почти половина из них - выздоровели. По данным регионального правительства, от опасного вируса излечились 4378 пациентов.

Лечение в стационарах получают 717 жителей Дона. У всех болезнь проходит по разному: у кого-то почти бессимптомно, у других пошли осложнения. В тяжелом состоянии - 34 человека.

За минувшие 24 часа скончались еще четыре инфицированных. Среди них 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями и раком, 61-летний мужчина с нарушениями в работе сердца, 62-летняя пенсионерка также с хроническими недугами и 70-летний пенсионер с гипертонической болезнью и эндокринным заболеванием.

За весь период пандемии в результате заражения скончались уже 94 человека. Под медицинским наблюдением остаются больше 10 тысяч человек. За все время врачи обследовали почти 54 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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