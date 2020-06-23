Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: впервые с 1945 года парад пройдет не в мае, а в конце июня. В связи с пандемией присутствовать на торжественном шествие смогут только ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие. На парад допустят еще и журналистов, но только тех, кто пройдет тест на "коронавирус".

Парад начнется ровно в 10:00 по московскому времени. На нашем сайте - "КП-Ростов" будет идти прямая трансляция торжества. Не пропустите!