Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июня

В Ростове-на-Дону 30 июня стало известно, что в регионе за последние сутки врачи выявили еще 94 новых случая заражения ковидом. За все время пандемии на Дону зафиксировали 9611 инфицированных.

Статистика. Фото: яндекс

За минувшие 24 часа выздоровели еще 228 человек, а всего - 5744. Можно отметить, что число тех, кому удалось излечиться, постоянно увеличивается. Новые инфицированные выявлены в 17 городах и районах области. Больше всего, как обычно, - в Ростове-на-Дону - 59. За ним идет Шахты - 9, потом Азовский район - 7.

В стационарах проходят лечение 711 пациентов. 39 человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за минувшие 24 часа от вируса скончались еще пятеро. Это 42-летний мужчина с гипертонической болезнью, 78-летняя пенсионерка с хроническими недугами дыхательной системы, 64-летний мужчина с болезнями кровообращения, а также 67-летняя жительница Дона с нарушениями в работе сердца.Также скончалась 95-летняя женщина. Она страдала заболеваниями эндокринной системы.

Таким образом, за все время пандемии от инфекции умерли 125 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9564 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 9561. Всего врачи обследовали почти 58 тысяч жителей.