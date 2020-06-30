2020-06-30T12:54:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июня

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 30 июня
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июняКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июня
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону 30 июня стало известно, что в регионе за последние сутки врачи выявили еще 94 новых случая заражения ковидом. За все время пандемии на Дону зафиксировали 9611 инфицированных.

Статистика. Фото: яндекс

Статистика. Фото: яндекс

За минувшие 24 часа выздоровели еще 228 человек, а всего - 5744. Можно отметить, что число тех, кому удалось излечиться, постоянно увеличивается. Новые инфицированные выявлены в 17 городах и районах области. Больше всего, как обычно, - в Ростове-на-Дону - 59. За ним идет Шахты - 9, потом Азовский район - 7.

В стационарах проходят лечение 711 пациентов. 39 человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за минувшие 24 часа от вируса скончались еще пятеро. Это 42-летний мужчина с гипертонической болезнью, 78-летняя пенсионерка с хроническими недугами дыхательной системы, 64-летний мужчина с болезнями кровообращения, а также 67-летняя жительница Дона с нарушениями в работе сердца.Также скончалась 95-летняя женщина. Она страдала заболеваниями эндокринной системы.

Таким образом, за все время пандемии от инфекции умерли 125 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9564 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 9561. Всего врачи обследовали почти 58 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
В Ростовской области ищут 60-летнего мужчину
За дерзкое оскорбление Владимира Путина ответит 21-летний житель Ростова
Ростовчанку Марию Савенко поздравили с вековым юбилеем
Регоператор ГК «Чистый город» возобновляет личный приём граждан
Житель Волгодонска остался без полумиллиона рублей после разговора с мошенником
Сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5% увеличивает ВТБ
В Ростовскую область пытались контрабандой переправить почти два миллиона рублей
В Батайске погиб водитель мопеда, его жена - в больнице
У жителя Гуково нашли больше килограмма наркотиков
В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение из-за сломавшегося светофора
Павел Мамаев: "Болельщики - наш 12 игрок"
В центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании
В ростовском аэропорту сел самолет с отказавшим двигателем
Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города
В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок
В Ростовской области поймали похитителя канализационных люков
В Ростове отремонтировали больше половины дорог из плана на год
В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова снова удивила фанатов
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции