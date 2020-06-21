На Дону от коронавируса скончались уже 90 человек

21 июня стало известно, на в Ростовской области от коронавируса скончались уже 90 человек. За последние сутки врачи выявили еще 153 случая заражения, а всего заболели 8543 человек. По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа выздоровел 91 пациент, а всего – 4109.

Среди умерших – 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 87-летняя пенсионерка с такими же недугами, а также с нарушениями в работе почек и легких, еще одна 79-летняя жительница Дона с такими же болезнями.

Кроме того, скончался и 76-летний мужчина с хроническими заболеваниями почек и его ровесник с нарушениями в работе эндокринной системы.

На стационарном лечении находятся 690 человек. У всех болезнь протекает по-разному: у некоторых почти бессимптомно, а у других – с осложнениями. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 49 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением – 11024 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 10997. За весь период пандемии врачи обследовали больше 53,5 тысячи жителей Дона.