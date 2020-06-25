2020-06-25T11:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области 100 человек скончались от коронавируса

Новых случаев - 124, всего заболели - 9074, выздоровели - 4778
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020 года. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020 года. Фото: архив "КП"
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По состоянию на 25 июня в Ростовской области выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 9074 человек. По данным донского правительства, выздоровели больше половина зараженных - 4778 пациентов. А за последние сутки от вируса излечилось 127 человек.

Однако донской регион остается в лидерах по "ковидной" статистике. На сегодняшний день по числу заболевших область занимает шестое место в России.

За минувшие 24 часа скончались еще трое инфицированных. Это 68-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 72-летний мужчина с такими же недугами и 79-летний житель Дона с нарушениями в работе почек. Всего от коронавируса в регионе умерли 100 человек.

На данный момент лечение в стационарах проходят 700 пациентов. У всех болезнь протекает по-разному: у одних почти бессимптомно, у других с осложнениями. В тяжелом состоянии - 39 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.

Под медицинским наблюдением находится почти 10 тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали свыше 55 тысяч донских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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