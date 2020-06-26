Студентка из Ростова-на- Дону меняет девственность на "Айфон" последней модели

Девушка из Ростова-на-Дону готова продать свою девственность за 100 тысяч рублей или обменять ее на новый айфон 11 "макс про". Она разместила свое объявление в "ВК", указав основные параметры своего тела и предпочтения к покупателю. Пост появился в популярном сообществе 26 июня.

В рубрике "о себе" девушка рассказала о своих сильных качествах: стройная студентка с темными волосами, рост - 163 сантиметров, вес - 63 килограммов.

Выяснилось, что юная бизнес-леди учится в ВУЗе на юридическом факультете. Кроме того, она готово предоставить покупателю своей девственности все необходимые справки от гинеколога. Врач может подтвердить, что она на самом деле никогда не была с мужчиной и не имеет никаких венерических заболеваний.

Девушка опубликовала объявление с "левой" страницы. Фото: соц. сети.

Девушка просит не осуждать ее. По ее словам, к этому ее толкнули жизненные обстоятельства. Однако предприимчивая недотрога знает себе цену. Она написала, что не собирается спать с кем попало. Девушка проведет первую ночь только со стройным и ухоженным мужчиной, который к тому же должен пользоваться дорогими духами.

- Это моя первая ночь, поэтому романтика обязательна! Свечи, шампанское и красивая обстановка, - ставит условия ростовчанка.

Интересно, что в магазине новый айфон про макс стоит около 117 тысяч рублей. Получается, что "наличкой" расплатиться покупателю будет выгодней, чем покупать телефон.