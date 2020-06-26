2020-06-26T17:10:57+03:00
Общество

Срочная новость: ростовчанин Кирилл Серебренников получил условный срок

В рамках уголовного дела "Седьмой студии" судья обязал знаменитого режиссера заплатить штраф в 800 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Кирилл Серебренников во время заседания. Фото: "Риа-Новости"Кирилл Серебренников во время заседания. Фото: "Риа-Новости"
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Сегодня, 26 июня в Москве состоялась финальное заседание по делу "Седьмой студии", в рамках которого ростовчанина Кирилла Серебренникова обвиняли в хищении бюджетных денег. Только что судья огласил приговор всем участникам уголовного дела. Как сообщает "Медуза" из сала суда, все фигуранты, среди которых и Кирилл Серебренников, получили условные сроки.

Судья обязал их выплатить крупные штрафы. Кирилл Серебренников должен заплатить в государственный бюджет 800 тысяч рублей.

На прошлом заседании прокурор настаивал на заключении художественного руководителя сроком на 6 лет. Ситуация повернулась неожиданным образом. Под зданием суда с самого утра стали собираться люди. Среди них журналисты, артисты и поклонники деятельности Серебренникова.

В результата суд признал виновными всех участников уголовного дела. Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд посчитал, что «исправление возможно без реального срока».

Бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, а Малобродский - два года условно и штраф в 300 тысяч рублей.

Единственная, кому удалось избежать наказания - бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум. Она отделалась штрафом. Ее освободили от наказания.

Напомним,

ИСТОЧНИК KP.RU

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