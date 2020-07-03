"Логан" против "Ламборгини": блогер из Батайска на дорогом спорткаре попал в аварию

Накануне в Санкт-Петербурге произошла необычная авария, участники которой - водители из разных миров. На одном из перекрестков северного мегаполиса столкнулись "Рено-Логан" и "Ламборгини Хуракан". Об этом сообщили очевидцы аварии в социальных сетях. Очень скоро всем стало ясно, что владелец дорогого спорткара - блогер из Батайска Дмитрий Рудиков.

Все произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка. Дорожно-транспортно происшествие случилось примерно в 23:30. Легковушка врезалась в иномарку, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. Удар пришелся в левую дверь машины блогера, от чего там образовалась большая вмятина. Видимо водитель "Логана" не увидел иномарку на перекрестке и не успел затормозить.

Последствия аварии. Фото: соц. сети.

По его словам самого интернет героя из Батайска Дмитрия, желтый автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей разыграли среди подписчиков и в субботу должны были вручать в Москве победителю. Теперь с этим придется повременить, если он не хочет обескуражить счастливчика неожиданным сюрпризом.

На данный момент в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Кто прав, а кто виноват рассудят специалисты. Интересно, что стоимость на новый "Ламборгини Хуракан" начинается от 12 миллионов рублей, а "Логан" можно купить за пару сотен тысяч рублей. Остается только надеется, что у водителя простой иномарки есть страховка. В противном случае, если его признают виновным в ДТП, ему придется оплачивать всю стоимость ремонта.