Воспитанники "Ростова" с треском проиграли "Сочи" 1:10. Но это не имеет никакого значения

19 июня состоялся долгожданный матч - "Ростов" против "Сочи". Встреча прошла на стадионе "Фишт" почти без зрителей из-за всем известного коронавируса. Эта же инфекция вызвала проблемы у игроков "Ростова", вследствии чего вся команда и тренереский штаб ушли на карантин.

Основной состав не смог выйти на поле, требовалось перенести игру, но "Сочи" настаивали на запланированной дате. В итоге было принято решение задействовать подрастающее поколение. На поле вышли игроки молодежного состава и академии клуба. Ребятам от 16 до 19 лет, многие не тренировались из-за режима самоизоляции.

В результате игра закончилась со счетом 10-1 в пользу "Сочи".

Статистика матча. Ошеломительные цифры. По-другому здесь и не скажешь.

Но это было удивительная игра: совсем юные ростовчане на первой минуте матча забивают гол! Всеобщий шок! Гости открыли счет. Далее сочинцы начали забивать голы. Вдруг донская команда заработала пенальти - а кто на воротах?

"Неподражаемый Денис Попов" - как его уже окрестили болельщики. Он отразил удар и это стало третьими отбитым пенальти в сезоне. За весь матч Денис совершил 15 сейвов, что стало рекордом РПЛ!

Да, парень пропустил 10 мячей, но все равно оказался героем. Также, как и Роман Романов, феерически забивший гол в ворота хозяев.

В результате 10-1, но болельщики по достоинству оценили старания и рвение юных футболистов. 16-17 летние игроки бились до последнего. Эта встреча вошла в историю, стала примером для нового поколения спортсменов.

Счет на табло уже не имеет значения. В социальных сетях все поздравляют ребят с достойной игрой.