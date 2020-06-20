«Низкий вам поклон за каждую жизнь, которую вы уже защитили»: Голубев поздравил медицинских работников в преддверии их профессионального праздника

Накануне всероссийского праздника – Дня медицинского работника - губернатор Ростовской области Василий Голубев провел видеоконференцию, на которой в режиме онлайн пообщался с теми, кто спасает жизни в период пандемии коронавируса. Телемост состоялся совместно с министром здравоохранения региона Татьяной Быковской.

По другую сторону экрана – сотрудники шести лечебных учреждений области. Это работники ЦГБ имена Н.В Семашко, БСМП Шахт и Таганрога, центральных районных больницы Усть-Донецкого и Мясниковского районов, а также областной детской клинической больницы.

Татьяна Быковская по очереди представила губернатору коллективы больниц, которые сражаются с невидимым врагом. В самом начале на связь вышли медицинские работники ростовской ЦГБ. Министр здравоохранения отметила, что они первыми вступили в борьбу с вирусом и приняли на себя самый мощный удар инфекции.

Пообщавшись со всеми, кто вышел в онлайн, глава региона сообщил, что на Дону совместными усилиями и в короткие сроки удалось перестроить и модернизировать систему здравоохранения. Общие цели и слаженная работа многих ведомств обеспечили условия, в которых борьба с «ковидом» вышла на новый уровень. Губернатор Голубев добавил, что донские медики показали себякак настоящие профессионалы своего дела, самоотверженно выполняющие даже самые трудные задачи.

— Это сделали вы – тысячи и тысячи медиков: врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, санитарочек, водителей «скорых». Низкий вам поклон за каждую жизнь, которую вы уже защитили, за те, которые спасете в будущем, за обретённое вновь здоровье. Без вас эта жизнь просто невозможна, - обратился к медработникам Василий Юрьевич.

Глава Ростовской области от имени всех жителей региона выразил благодарность медикам, которые в сложных условиях не теряли сил и честно сражались за здоровье каждого пациента.

- Даже знаменитые полководцы подчеркивали, что вклад в Великую Победу, 75-летие которой мы отмечаем, внесли медики, вернув в строй 17 млн раненых. В этом году День медработника стал поистине всенародным праздником, заставившим задуматься о важности и ценности профессии «людей в белых халатах, - добавил губернатор.

В качестве примера оперативной работы Татьяна Быковская рассказала, что в городе Шахты 28 апреля должен был открыться инфекционный госпиталь. Однако из-за сложной ситуации учреждение пришлось запустить раньше намеченной даты.

Донские медики сражаются с невидимым врагом. Они первыми вступили в борьбу с вирусом и приняли на себя самый мощный удар инфекции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как известно, «война» вносит свои коррективы. И уже 18 апреля, на 10 дней раньше, в госпитале приняли первого пациента, - отметила Татьяна Юрьевна.

Напомним, что за все время пандемии благодаря профессиональной работе медиков от коронавируса излечилась почти половина всех заболевших. По официальным данным выздоровели уже больше четырех тысяч человек.

С начала пандемии значительно выросла нагрузка на бригады скорой помощи. По данным Роспотребнадзора, 12,6 % от всех вызовов – это обращения с подозрениями на коронавирус. Таким образом, каждая восьмая бригада «скорой» в донской столице постоянно сталкивается со смертельной угрозой.