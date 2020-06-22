На Дону выявили еще 141 случай заражения коронавирусом

22 июня стало известно, что в Ростовской области ковидом заболел еще 141 человек. Всего инфекцию подхватили 8765 жителей. По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа выздоровели 89 пациентов, а всего - 4198.

За все время пандемии скончались 90 человек. У многих были выявлены хронические заболевания, некоторые поздно обратились за медицинской помощью.

Большинство заболевших зафиксировали в Ростове-на-Дону - 58, в Новочеркасске - 14 и Батайске - 11. В стационарах лечение получают 702 пациента. Многие в тяжелом состоянии - 38 человек под аппаратами ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 10895 человек, из которых на самоизоляции – 10868. За весь период пандемии врачи обследовали около 53900 жителей Дона.