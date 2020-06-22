2020-06-22T15:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону выявили еще 141 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе заболели уже 8675 человек, но почти половина из них выздоровели
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июня 2020 года. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

22 июня стало известно, что в Ростовской области ковидом заболел еще 141 человек. Всего инфекцию подхватили 8765 жителей. По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа выздоровели 89 пациентов, а всего - 4198.

За все время пандемии скончались 90 человек. У многих были выявлены хронические заболевания, некоторые поздно обратились за медицинской помощью.

Большинство заболевших зафиксировали в Ростове-на-Дону - 58, в Новочеркасске - 14 и Батайске - 11. В стационарах лечение получают 702 пациента. Многие в тяжелом состоянии - 38 человек под аппаратами ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 10895 человек, из которых на самоизоляции – 10868. За весь период пандемии врачи обследовали около 53900 жителей Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
За год ростовские врачи сделали более 100 тысяч операций
Кольцо PayRing от РСХБ – универсальный бесконтактный платежный девайс
Перекрытие дорог на 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
В Ростове-на-Дону таксист избил пассажира и забрал у него все деньги
Шесть лет тюрьмы Кириллу Серебренникову: прокурор потребовал посадить режиссера из Таганрога
Молодую жену футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в стремлении постоянно контролировать мужа
Ставку по ипотеке для семей с детьми снизит ВТБ
В ростовском хоккейном клубе появился новый игрок
Вратаря ФК "Ростов" обеспечили пожизненным бесплатным проездом в такси после 10 упущенных мячей за матч
Бои без правил: спор из-за политики довел двух пенсионерок до драки
В Ростовской области одна из электричек будет ходить по новому графику
Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания
Ростовчане предложили поучиться радоваться жизни у кришнаитов
На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму