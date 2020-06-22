«Остается только радоваться жизни!»: В Ростове-на-Дону ветеран отметил вековой юбилей

Вековой юбилей на днях отметил ростовский ветеран Петр Бицутин. Несмотря на возраст, чувствует себя Петр Демидович отлично. Один из его секретов - зарядка, которая помогает ему справляться со всеми болезнями и оставаться бодрым.

- Это очень меня поддерживает, - признался он. - Я физическими упражнениями и давление сбиваю, и привожу себя в порядок. Планы - еще пять-десять лет пожить. С каждым днем жизнь улучшается и это бодрит меня, бодрит! Остается только радоваться жизни.

Однако секрет своего долголетия ветеран не открыл. Но рассказал, что всю жизнь стремился быть честным, справедливым, уважал людей, всегда любил Родину и был готов защищать ее до последнего вздоха.

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко и его заместитель по социальным вопросам Елена Кожухова поздравили юбиляра. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Известно, что Петр Бицутин ушел в армию в 1940 году - ему было чуть больше 20 лет. Во время войны он сначала воевал на Закавказском фронте, затем - на 3-м Украинском фронте в войсках ПВО. Участвовал и в освобождении Донецка и Красноармейска, и в форсировании Днепра в 1943 году, и в военных действиях в Румынии и Венгрии в 1944 году. А в памятном 1945 году прошел в параде Победы по улицам Харькова.

Петр Демидович награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За трудовую доблесть», множеством юбилейных медалей.

Поздравить ветерана со столетним Днем рождения пришел глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Он вручил юбиляру подарки, посмотрел вместе с ним фотографии и пообщался с его семьей. А в завершении встречи Алексей Валентинович поблагодарил виновника торжества за его героизм и самоотверженность.

- Спасибо вам большое, - обратился Алексей Логвиненко к юбиляру. - Мы точно знаем, что историю переписать нельзя и тот подвиг, который совершило ваше поколение, бесценен. Все, что мы сегодня имеем, – это благодаря вам, благодаря тому, что ваше поколение рисковало своей жизнью, чтобы приблизить эту Победу.

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